Василий Дашков

Госкомитет нацбезопасности сообщил об освобождении от должностей начальника СИЗО ГКНБ и его заместителя. Такое решение было принято после служебного расследования из-за «нарушений порядка охраны следственно-арестованного Василия Дашкова, который получал лечение в медцентре “Бикард”».

«Прогулка Дашкова»

Бывшего главу «Кыргыз Темир Жолу» Дашкова в этом году задерживали дважды.

Первый раз, 18 мая — и хотя тогда ГКНБ отрицал это, Первомайский райсуд 19 мая сообщил, что Василия Дашкова отпустили под домашний арест до 18 июля. Его подозревали в выводе 1,1 млрд сомов из госпредприятия с мая по декабрь 2020 года.

Уже 9 июня ГКНБ сообщил о повторном задержании Василия Дашкова из-за того, что он не возместил государству нанесённый им ущерб.

Однако уже 1 июля стало известно, что из-за состояния здоровья Дашкова перевели в частную клинику «Бикард», где, по неизвестному стечению обстоятельств, проводили время и другие задержанные по обвинению в коррупции чиновники. Например, там вместо СИЗО пробыли экс-зампред таможни Райымбек Матраимов и экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

Однако, 26 августа видеоблогер Санжар Калматай опубликовал видео, на котором Дашков сидит на скамейке у клиники и разговаривает с женщиной. Уже на следующий день ГКНБ сообщил, что Дашкова вернули в СИЗО.

Также в ГКНБ сообщили, что начато расследование по факту распространившегося видео, где задержанный Дашков свободно гуляет по территории частной клиники «Бикард». Дашков, как человек, находящийся под арестом, должен был постоянно находиться под конвоем.