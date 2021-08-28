Пресс-служба МЧС 28 августа сообщила, что на дороге Бишкек — Ош в Токтогульском районе произошла авария. Погибли два человека, еще шестеро получили травмы разной тяжести.

Авария на дороге Бишкек — Ош. Фото / Пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, на 280-м километре дороги автомобиль марки Honda Stepwgn столкнулся с грузовиком VOLVO, который перевозил деревянные доски. На место выехали пять спасателей.

Сообщается, что они передали пострадавших медикам, погибших отвезли в морг Токтогульского района. Одному из них было 31, другому — 25.

Ранее на 201 км автотрассы Бишкек — Ош столкнулись автомобиль марки Honda Stepwgn и грузовик Volvo. В результате ДТП погибли девять человек.

18 августа замглавы Управления дорожно-патрульной службы ГУОБДД Манас Сыдыгалиев назвал ряд причин, из-за которых в Кыргызстане происходят аварии с тяжкими последствиями.

По его мнению, водители «излишне самоуверенны», и думают, что не попадут в аварию. Кроме того, по его словам, водители часто выезжают на встречную полосу и превышают скорость. Он добавил, что наиболее частые ДТП с такими последствиями происходят на дорогах республиканского значения, таких как Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол.

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