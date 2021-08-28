Фото: Мэрия города Ош

Турецкая компания Biotrend Energy планирует строительство мусороперерабатывающего завода в городе Ош. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

По информации ведомства, 23 августа тогда еще исполняющий обязанности мэра города Ош Алмаз Мамбетов встретился с делегацией во главе с вице-премьер министром экономики и энергетики Северного Кипра Эрханом Арыклы и президентом компании Biotrend Energy Илханом Доганом.

На встрече обсуждались вопросы о привлечении инвестиций в город Ош и двустороннем сотрудничестве. Также специалисты компании Biotrend Energy посетили мусорный полигон Оша.

В результате Мамбетов и президент компании Илхан Доган подписали инвестиционный меморандум о «Проектировании и строительстве мусороперерабатывающего завода в Оше».

Теперь компания должна разработать проект завода и его технико-экономические обоснования в течение двух месяцев. Кроме этого, они должны профинансировать проект и заняться подготовкой к строительству, проектированием, самим строительством и передачей в эксплуатацию.

«Еще раз выражаю благодарность вам и вашей команде за встречу. Мэрия Оша надеется и в дальнейшем сотрудничать с Турцией», — сказал Мамбетов.

Фото: Мэрия города Ош

Однако неизвестно как будет работать завод. Мусор в Оше не сортируется и сваливается в одно и то же место. Также в городе нет специальных сортировочных контейнеров/урн.

Представители этой же компании, 23 августа встречались на тот момент с исполняющим обязанности мэра города Бишкек Айбеком Джунушалиевым и министром инвестиций Алмамбетом Шыкмаматовым. В Бишкеке тоже запланировано строительство мусороперерабатывающего завода, также как и в Оше.

Свалка города Ош, 2018 год. Фото: Нуртаза Абдиев, для Kloop.

Мусорный полигон Оша, строительство которого никак не начнется

В 2012 году Европеский банк развития и реконструкции выделил муниципальному предприятию «Ош-Тазалык» 11 млн евро, половина суммы была выдана в виде кредита. Из первоначальной суммы 6,5 млн сомов должны были использовать для строительства полигона.

Но в течение девяти лет, тендер на строительство полигона так и не был объявлен. Этому стало причиной то, что городские власти не нашли место для строительства мусорного полигона. В городе не оказалось свободной земли, а соседние районы отказались предоставлять землю.

В 2018 году муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» решило построить новый мусорный полигон рядом со старым. Однако строительство до сих пор не начато, несмотря на то, что прошло уже три года.

Сейчас мусор из Оша вывозят на свалку в пяти километрах от города. Он был построен в 1950 годы, его площадь превышает 50 гектаров, 23 гектара пока пустуют. Ежедневно из Оша на полигон вывозится около 160 большегрузных машин мусора.

В километре от вышеуказанного полигона находится айыльный аймак Жапалак. Местные жители регулярно жалуются на ухудшение экологии и состояния здоровья из-за полигона, который находится в непосредственной близости.

26 июля текущего года местные жители собрались на акцию протеста и сообщили, что горит свалка, а дым от горящей свалки полностью обволакивает село.

Они беспокоились, так как свалка не переставала гореть в течение недели. По этой причине они требовали перенести мусорный полигон в другое место.

Тогда, руководивший на тот момент предприятием «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов пообещал, что строительство нового полигона начнется в конце 2021 года. Но тот, кто давал обещание за обещанием — Исмаилов стал депутатом городского кенеша от провластной партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Что известно о Biotrend Energy?

Biotrend Energy — является дочерней предприятием компании Doğanlar Holding. Как сообщили в мэрии, она была создана в 2017 году, компания на данный момент владеет 13 действующими заводами.

Doğanlar Holding был основан в 1980 году в Турции. Через свои дочерние предприятия компания инвестирует в переработку отходов, торговлю углем и производство тепла в Турции. Также компания помогает дочерним предприятиям и деловым партнерам развивать свою деятельность.