Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев взял дело об убийстве мужчины возле мечети под свой личный контроль.

По данным спецслужбы, зарегистрировано еще три досудебных производства по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства. Все дела переданы в Главное следственное управление ГКНБ для дальнейшего расследования.

«С учетом широкого общественного резонанса, вызванного совершением данного преступления, ГКНБ будет информировать общественность о ходе и результатах расследования данных уголовных дел», — заверили в комитете.

До этого ГУВД Бишкека сообщало, что дело зарегистрировано по статье «Превышение полномочий».

Друзья убитого 27 августа обратились к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять это дело под личный контроль.

«Сотрудник УПСМ достал табельное оружие и выстрелил нашему другу в сердце. Без предупреждения. Не было ни выстрела в воздух, ничего. У нашего друга не было оружия, он никак не угрожал безопасности сотрудников патрульной службы. Наш друг не проявлял какую-то сильную агрессию», — отметил один из друзей погибшего.

Что произошло?

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 часов на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя младший инспектор патрульной службы милиции выстрелил в мужчину из табельного оружия. Он скончался.

ГУВД Бишкека сообщило, что водитель RAV-4 нарушил ПДД и его остановили сотрудники УПСМ. После между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой инспектор достал оружие и выстрелил в водителя в область груди.

После, ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание». Однако очевидцы утверждают, что он скончался еще до приезда скорой.

Инспектора задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.