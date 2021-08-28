В Бишкеке 27 августа младший инспектор патрульной службы милиции выстрелил в мужчину из табельного оружия. Пострадавший умер по дороге в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, примерно в 21:30 часов на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя младший инспектор Д.Ж. остановил водителя автомобиля марки RAV-4, который двигался по встречной полосе.

«Водитель на месте оставил документы и внезапно уехал при его оформлении, при этом устроил скандал с инспектором патрульной милиции», — рассказали в ГУВД.

Со слов инспектора Д.Ж., водитель RAV-4 А.Ч. 1989 года рождения вернулся и начал провоцировать его на конфликт и драку, «высказывая угрозы, что расправится с инспектором». Отмечается, что на законные требования милиционера он не реагировал.

В ходе этого конфликта произошёл случайный выстрел — пуля попала в область грудной клетки А.Ч.

Видео: Kaktus.media

Сразу после этого в УВД Свердловского района поступило сообщение о том, что возле мечети рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

По данным пресс-службы ГУВД, на место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, руководство ГУВД Бишкека, МВД и прокуратуры Свердловского района.

Бригада скорой помощи провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание.

Прокуратура Свердловского района зарегистрировала факт по статье «Превышение власти с применением оружия и причинением по неосторожности тяжкого вреда». Инспектор водворен в СИЗО ГКНБ.

Полное видео выстрела сотрудника УПСМ в водителя.

Также в милиции добавили, что при осмотре места происшествия, на проезжей части дороги с западной стороны мечети, на поверхности асфальта, была обнаружена одна гильза и тампон в крови. Их приобщили к материалам расследования вместе с записями близлежащих камер наблюдения.

Все материалы были направлены в прокуратуру Свердловского района, а позже переданы в производство Управления ГКНБ по Бишкеку по подследственности.