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Жители Самаркандекского айыл окмоту Баткенской области, что на границе с Таджикистаном, пожаловались на отсутствие поливной воды. Они говорят, что ее не хватает с весны этого года, из-за чего все посевные высохли и выгорели.

Однако местные власти заверили, что с весны воду периодически временно перекрывали, но с 21 августа вода поступает.

Видео жителя Самаркандек, которое он снял 22 августа, опубликовало издание «Турмуш». Голос мужчины на видеозаписи говорит, что у них нет воды вот уже 80 дней, из-за этого у него пропали посевные и 200 саженцев.

Кроме этого, он показывает Самаркандекский канал и говорит, что тот совсем высох.

«Посмотрите на эти кранты, весной остановили воду, с тех пор ее нет. Народ замучался. Местные переезжают в Бишкек из-за отсутствия воды. Посмотрите на состояние 20-30 летних урюков, почти год они не видели воду», — говорит он.

*Жители Баткенской области живут за счет выращивания и продажи урюка.

Также автор видео обращается к акиму Баткенского района Учкунбеку Жоробаеву и просит его покинуть должность.

«Уважаемый аким, если ты меня слышишь освободи место! Смотри все высохло, к кому еще я должен обратиться? Здесь тоже было высажено 300 саженцев, мой 10-летний труд пошел насмарку, все высохло», — сказал он.

Что говорит аким?

Аким Баткенского района Учкун Жоробаев опроверг «Клоопу» информацию о том, что в Самаркандекском айыл окмоту с весны нет воды. По его словам, вода была остановлена с начала после приграничного вооруженного конфликта, затем после схода селя в августе.

Он сообщил, что на канале Ак-Татыр шли ремонтные работы, поэтому подачу воды Самаркандекскому айыл окмоту временно приостановили. По его словам, в начале августа произошел сход селя, щебень смыло водой и забило канал. По этой причине в Самаркандек практически перестала поступать вода.

«Вода в Самаркандек поступает через канал Ак-Татыр. Одна часть канала проходит через таджикское село Хожайло. Но из-за схода селя канал забился щебнем и уровень воды намного снизился. Чтобы решить вопрос, аким Хожайлинского района и руководитель водного хозяйства провели переговоры, и 19-20 августа были проведены очистительные работы канала», — объяснил аким.

Местные жители сообщили Жоробаеву, что таджикская сторона вечером прекращает подачу воды. Для того, чтобы установить, действительно ли это так, на гидропост между Кыргызстаном и Таджикистаном была установлена круглосуточная охрана. По словам акима, с 21 августа подача воды производится в установленном порядке и уровне.

Несмотря на это 75-летний житель села Паскы-Арык Самаркандекского айыл окмоту сообщил «Клоопу», что в селе нет ни питьевой, ни поливной воды.

«Даю водителям по 200 сом, чтобы привезли питьевую воду. Если даже экономлю, воды едва хватает на неделю. Из-за приграничного конфликта пробыл в Бишкеке около двух месяцев. Когда приехал, увидел все, что было посажено высохло. В этом году продаем все, что можно, чтобы найти {деньги} на пропитание. Мурабы тоже не очень хорошо работают. Видимо придется переехать отсюда», — сказал он.

Что говорит управление водного хозяйства области?

Мамашарип Бердалиев, начальник главного управления водоснабжения Баткенской области, подтвердил, что после использования Ак-Татырского и Ак-Сайского айыл окмоту в Самаркандек поступает недостаточное количество воды. По его словам, этим вопросом должна заниматься Ассоциация водопользователей (АВП).

«Мы не можем вмешиваться в дела АВП. Мы доставляем воду до гидропоста, а затем передаем АВП, то есть мурабам. Далее они распределяют воду по своему желанию», — сказал Бердалиев.

Он добавил, что управление водным хозяйством рекомендовали айыл окмоту ликвидировать АВП. По его словам, АВП будет упразднена, каналы перейдут в ведение водного управления, а вода будет распределяться равномерно по всем селам.

«Я сказал, что они не могут распределить нормально воду, лебезят перед таджиками. Если не можете, то отойдите в сторону, мы сами будем собирать оплату и будем доставлять воду до пользователей. Сейчас идет рассмотрение данного закона. Если передадут нам {полномочия} я беру на себя распределение воды», — говорит Бердалиев.

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