Друзья погибшего от выстрела сотрудника патрульной милиции Чынгыза Абдраева обратились к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять это дело под личный контроль.

Они рассказали подробности произошедшего и попросили расследовать его справедливо. По их словам, погибший приехал в мечеть, чтобы прочитать намаз.

Обращение друзей погибшего. Видео / Kaktus.media

«Он нарушил и заехал по встречной полосе. Его остановили сотрудники. В ходе разговоров случилась словесная перепалка, во время которой сотрудник УПСМ достал табельное оружие и выстрелил нашему другу в сердце. Без предупреждения. Не было ни выстрела в воздух, ничего. У нашего друга не было оружия, он никак не угрожал безопасности сотрудников патрульной службы. Наш друг не проявлял какую-то сильную агрессию», — отметил один из друзей погибшего.

Он добавил, что после выстрела, пострадавшему не оказали первую помощь, и он скончался еще до приезда скорой.

«Нашего друга не стало, а сотрудники УПСМ даже не оказали первую помощь.[…] Они, боясь испачкать салон, отказывались везти его в больницу. Когда свидетель к ним подошел и предложил отвезти его на своей машине, они отказались, ссылаясь на то, что будут следственные мероприятия», — заявил он.

По его словам, скорая прибыла только спустя 40 минут.

Ранее очевидец рассказал, что когда он вышел после вечерней молитвы, мужчина истекал кровью.

«Сотрудникам УПСМ я сразу сказал, что его нужно везти в больницу на их служебном авто. Мне ответили, что не положено. Тогда я предложил на своем автомобиле, но они вновь отказали. Скорая была вызвана, но он скончался до ее приезда», — сказал он.

По его словам, сотрудница УПСМ плакала и говорила, что «выписала небольшой штраф», «зачем надо было стрелять», «зачем он вытащил пистолет».

Очевидец. Видео / Kaktus.media

В Бишкеке 27 августа младший инспектор патрульной службы милиции выстрелил в мужчину из табельного оружия. В ГУВД Бишкека заявили, что мужчина провоцировал инспектора на конфликт и драку.

По данным милиции, бригада скорой помощи провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание.

ГУВД Бишкека 28 августа выразило соболезнования родным, близким и друзьям погибшего Чынгызбека Абдыраева.

«В настоящее время для осуществления беспристрастного, объективного и всестороннего расследования, досудебное производство передано в ГКНБ», — отметили в милиции.

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