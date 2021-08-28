Центризбирком сообщил, что решение Ошской ТИК о выводе около 70 женщин из состава партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» «вызывает сомнение».
«Вызывает сомнение одновременный выход большого количества кандидатов-женщин из зарегистрированных списков кандидатов политических партий, что требует дополнительной проверки на достоверность и правильность оформления поступивших документов, выяснения обстоятельств подачи заявлений указанными кандидатами-женщинами», — сообщает ЦИК.
Подобные решения ТИК должны утверждаться Центризбиркомом, и пока комиссия разбирается с удалением женщин из ошского политического поля, те остаются действующими депутатками Ошского горкенеша.
Самовольное удаление женщин
Согласно ЦИК, ТИК Оша еще 15 июля исключила из состава «Биздин Кыргызстан» 38 женщин.
*Основатель «Биздин Кыргызстан» — бизнесмен Айбек Осмонов. Он также был основателем сначала «Мекеним Кыргызстан», а после «Ыйман Нуру».
12 августа из состава той же партии были выведены 30-летняя Айпери Ашимжан кызы и 22-летняя Айжан Манап кызы. Женщины были в начале списка партии во время выборов и агитации.
Их мандаты были переданы двум мужчинам — директору топливной компании «Ордо Мунай» Нургазы Омурзакову и Давлатбеку Жээнбекову.
В тот же день из состава провластной «Ата-Журт Кыргызстан» исключили 31 женщину.
* «Ата-Журт Кыргызстан» формально новая партия, хотя по факту она «близнец» партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. От «Ата-Журт Кыргызстан» баллотировался сын Ташиева Таймурас.
Спустя несколько дней, 18 августа, из той же партии исключили Айгуль Караеву, Уларкан Акматову и Бахтияркан Турсунбаеву. Мандаты этих женщин — они входили в топ партии во время выборов и агитации — получили трое мужчин. Вместо депутаток в горкенеш хотят пойти Болотбек Баетов, Бакай Жолдошбаев и Бакир уулу Шахназар.
Баетов известен тем, что в апреле этого года на него главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву пожаловался житель Оша. Сказал, что Болотбек Баетов его запугивает за отказ работать на «Ата-Журт Кыргызстан». Жолдошбаев был чиновником минтранса.
В тот же день ошской ТИК были прекращены полномочия еще шести депутатов «Биздин Кыргызстан», по предварительным данным, пять из них были женщинами.
Ошская ТИК приняла решение о выводе женщин из партий самовольно, не утверждая свое решение с ЦИК, что незаконно. Поэтому ЦИК отменила решения ТИК, пока не установит обстоятельства исчезновения женщин из партий.
Какие депутатки этих партий получили мандаты?
Подробный список депутаток, которых провластные партии заменили на депутатов, не опубликован. Однако, из 19 мандатов, полученных «Ата-Журт Кыргызстан» в Ошском горкенеше, шесть принадлежали женщинам — сотруднице ОшГУ Гульсаре Кулдышевой, журналистке Хулькар Исамовой, сотруднице мэрии Оша Бахтияркан Турсунбаевой, сотруднице «Даннур-Юг» Дамире Абдибаевой, директрисе «Сладкого дня» Айгуль Караевой и преподавательнице Уларкан Акматовой.
«Биздин Кыргызстан» на выборах в горкенеш получила 15 мандатов, пять из которых принадлежали женщинам — Назиме Алмазбек кызы, сотруднице полпредства Нуркыз Кадырбек кызы, Аиде Раимбердиевой, Айпери Ашимкан кызы и Айжане Манап кызы.
Ранее Жамал Ормонова, кандидатка от «Биздин Кыргызстан», которая была под №9 в партийном списке, пожаловалась правозащитникам, что она оказалась в конце списка и в итоге не получила мандат.
Помимо Ормоновой, была передвинута и Айжана Эрмекбаева, которая занимала 15 место и тоже могла получить мандат. В партии пообещали журналистам, что их заменят другие женщины-кандидатки. Однако места женщин заняли учредитель компании «СпецГидро» Автандил Эркинбаев и советник руководителя «Каганат Инвест» Канат Папишев.
В марте 2021 года Жапаров отмечал, предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении. Он заверил, что на выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту. Но, очевидно, решение ТИК Оша и провластных партий прямо противоречат словам президента.
Почему выход женщин из партий — это проблема?
По закону в местных кенешах и в Жогорку Кенеше 30% депутатов должны составлять женщины. Однако, зачастую эта норма не соблюдается не только в местных кенешах, но и парламенте.
Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11%. А сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36. А теперь, по новым законам, количество женщин в парламенте сократится еще больше — до 18 депутаток.
Именно женщины в парламенте наиболее эмпатичны к проблемам домашнего насилия, похищения для принуждения к браку и защите прав. Мужчины в парламенте не раз противились законопроектам, в которых предлагалось ужесточить наказание для домашних насильников или похитителей. При этом депутаты оправдывались некими «традициями» или не видели в подобных преступлениях проблемы.
Активисты и общественные деятели встревожены массовым удалением женщин из партий по решению ТИК Оша.
«Мы обращаемся ко всем женщинам кандидатам, которые испытывают огромное давление со стороны мужчин – сопартийцев, вам необходимо продолжить единодушно и организованно отстаивать право на формирование политики и установление приоритетных вопросов своего города! Все гражданское общество готово вас поддерживать в стремлении установления справедливости и равенства!» — пишет Умутай Даулетова, которая ранее занималась координацией гендерных программ.
Даулетова считает, что массовое удаление женщин из списка партий несет прямую угрозу стабильности страны.