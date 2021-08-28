Фото: Ошский горкенеш

Центризбирком сообщил, что решение Ошской ТИК о выводе около 70 женщин из состава партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» «вызывает сомнение».

«Вызывает сомнение одновременный выход большого количества кандидатов-женщин из зарегистрированных списков кандидатов политических партий, что требует дополнительной проверки на достоверность и правильность оформления поступивших документов, выяснения обстоятельств подачи заявлений указанными кандидатами-женщинами», — сообщает ЦИК.

Подобные решения ТИК должны утверждаться Центризбиркомом, и пока комиссия разбирается с удалением женщин из ошского политического поля, те остаются действующими депутатками Ошского горкенеша.

Самовольное удаление женщин

Согласно ЦИК, ТИК Оша еще 15 июля исключила из состава «Биздин Кыргызстан» 38 женщин.

*Основатель «Биздин Кыргызстан» — бизнесмен Айбек Осмонов. Он также был основателем сначала «Мекеним Кыргызстан», а после «Ыйман Нуру».

Айпери Ашимжан кызы и Айжан Манап кызы. Фото: Ошский горкенещ

12 августа из состава той же партии были выведены 30-летняя Айпери Ашимжан кызы и 22-летняя Айжан Манап кызы. Женщины были в начале списка партии во время выборов и агитации.

Их мандаты были переданы двум мужчинам — директору топливной компании «Ордо Мунай» Нургазы Омурзакову и Давлатбеку Жээнбекову.

В тот же день из состава провластной «Ата-Журт Кыргызстан» исключили 31 женщину.

* «Ата-Журт Кыргызстан» формально новая партия, хотя по факту она «близнец» партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. От «Ата-Журт Кыргызстан» баллотировался сын Ташиева Таймурас.

Спустя несколько дней, 18 августа, из той же партии исключили Айгуль Караеву, Уларкан Акматову и Бахтияркан Турсунбаеву. Мандаты этих женщин — они входили в топ партии во время выборов и агитации — получили трое мужчин. Вместо депутаток в горкенеш хотят пойти Болотбек Баетов, Бакай Жолдошбаев и Бакир уулу Шахназар.

Баетов известен тем, что в апреле этого года на него главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву пожаловался житель Оша. Сказал, что Болотбек Баетов его запугивает за отказ работать на «Ата-Журт Кыргызстан». Жолдошбаев был чиновником минтранса.

В тот же день ошской ТИК были прекращены полномочия еще шести депутатов «Биздин Кыргызстан», по предварительным данным, пять из них были женщинами.

Ошская ТИК приняла решение о выводе женщин из партий самовольно, не утверждая свое решение с ЦИК, что незаконно. Поэтому ЦИК отменила решения ТИК, пока не установит обстоятельства исчезновения женщин из партий.

Какие депутатки этих партий получили мандаты?

Журналистка Хулькар Исамова прошла в Ошский горкенеш. Фото: фейсбук Исамовой

Подробный список депутаток, которых провластные партии заменили на депутатов, не опубликован. Однако, из 19 мандатов, полученных «Ата-Журт Кыргызстан» в Ошском горкенеше, шесть принадлежали женщинам — сотруднице ОшГУ Гульсаре Кулдышевой, журналистке Хулькар Исамовой, сотруднице мэрии Оша Бахтияркан Турсунбаевой, сотруднице «Даннур-Юг» Дамире Абдибаевой, директрисе «Сладкого дня» Айгуль Караевой и преподавательнице Уларкан Акматовой.

«Биздин Кыргызстан» на выборах в горкенеш получила 15 мандатов, пять из которых принадлежали женщинам — Назиме Алмазбек кызы, сотруднице полпредства Нуркыз Кадырбек кызы, Аиде Раимбердиевой, Айпери Ашимкан кызы и Айжане Манап кызы.

Ранее Жамал Ормонова, кандидатка от «Биздин Кыргызстан», которая была под №9 в партийном списке, пожаловалась правозащитникам, что она оказалась в конце списка и в итоге не получила мандат.

Помимо Ормоновой, была передвинута и Айжана Эрмекбаева, которая занимала 15 место и тоже могла получить мандат. В партии пообещали журналистам, что их заменят другие женщины-кандидатки. Однако места женщин заняли учредитель компании «СпецГидро» Автандил Эркинбаев и советник руководителя «Каганат Инвест» Канат Папишев.

В марте 2021 года Жапаров отмечал, предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении. Он заверил, что на выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту. Но, очевидно, решение ТИК Оша и провластных партий прямо противоречат словам президента.

Почему выход женщин из партий — это проблема?

По закону в местных кенешах и в Жогорку Кенеше 30% депутатов должны составлять женщины. Однако, зачастую эта норма не соблюдается не только в местных кенешах, но и парламенте.

Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11%. А сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36. А теперь, по новым законам, количество женщин в парламенте сократится еще больше — до 18 депутаток.

Именно женщины в парламенте наиболее эмпатичны к проблемам домашнего насилия, похищения для принуждения к браку и защите прав. Мужчины в парламенте не раз противились законопроектам, в которых предлагалось ужесточить наказание для домашних насильников или похитителей. При этом депутаты оправдывались некими «традициями» или не видели в подобных преступлениях проблемы.

Активисты и общественные деятели встревожены массовым удалением женщин из партий по решению ТИК Оша.

«Мы обращаемся ко всем женщинам кандидатам, которые испытывают огромное давление со стороны мужчин – сопартийцев, вам необходимо продолжить единодушно и организованно отстаивать право на формирование политики и установление приоритетных вопросов своего города! Все гражданское общество готово вас поддерживать в стремлении установления справедливости и равенства!» — пишет Умутай Даулетова, которая ранее занималась координацией гендерных программ.

Даулетова считает, что массовое удаление женщин из списка партий несет прямую угрозу стабильности страны.