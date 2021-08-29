Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 518 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 213 человек.
- Бишкек — 94;
- Чуйская область — 27;
- Иссык-Кульская область — 45;
- Джалал-Абадская область — 6;
- Таласская область — 14;
- Баткенская область — 12;
- Нарынская область — 5;
- Ошская область — 4;
- Ош — 6.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 175 437 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 29 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 132 пациента. Еще 1 226 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 348 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 169 117 пациентов.