Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 518 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 213 человек.

Бишкек — 94;

Чуйская область — 27;

Иссык-Кульская область — 45;

Джалал-Абадская область — 6;

Таласская область — 14;

Баткенская область — 12;

Нарынская область — 5;

Ошская область — 4;

Ош — 6.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 175 437 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 29 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 132 пациента. Еще 1 226 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 348 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 169 117 пациентов.