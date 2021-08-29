Российские СМИ сообщили, что в Москве 27 августа снова произошла массовая драка среди мигрантов из Центральной Азии. По данным посольства Кыргызстана в России, по этому факту привлечены к ответственности 19 кыргызстанцев.

В главном управлении МВД по Москве рассказали подробности произошедшего. По их данным, 27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, который сообщил, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись», — говорится в сообщении.

В тот же день для проверки на причастность к массовой драке, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в отдел 49 человек.

«В отношении 15-ти граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, с остальными гражданами проведена профилактическая беседа. Информация о пострадавших, в настоящее время, не поступала», — добавили в управлении МВД.

В посольстве Кыргызстана в России же заявили, что по предварительной информации, граждане Кыргызстана не принимали участие в этой массовой драке.

«При этом в рамках мероприятий по обеспечению общественного порядка и выяснения обстоятельств инцидента в ОМВД России по Басманному району Москвы всего доставлены порядка 50 граждан стран Центральной Азии и России. Из них 19 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности по статье “Мелкое хулиганство”», — рассказали «Клоопу» в посольстве.

Массовые драки и их последствия

За последние месяцы в России участились конфликты между мигрантами из Центральной Азии. МВД России начало проводить бессрочные рейды по стройплощадкам, хостелам, общежитиям и жилым домам для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 августа сообщил, что после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тысячам человек запретили въезд в страну.

Мэр пообещал, что «так будет и впредь» и призвал «в гостях вести себя подобающим образом».

Также в связи с участившимися драками, правозащитница Валентина Чупик призвала мигрантов не поддаваться на провокации.

«В группах мигрантов рассылаются ролики с плохим узбекским, с плохим кыргызским, что вызывает сомнения в том, что эти видео были созданы носителями языка. Возможно, эти ролики распространяются с целью сделать из мигрантов врагов России перед выборами. Не исключено, что они были созданы самой службой полиции», — заявила правозащитница.

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