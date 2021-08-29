Фото: Кабар

В Бишкеке открыт новый парк, правда, без нового названия. Парк назвали «Ынтымак 2» и находится он на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева, то есть рядом с «Ынтымаком» (Масалиева \ проспект Мира), Парком Семьи (он же Парк любви) и Парком Адинай, названном в честь погибшей в 2020 году студентки-волонтерки, спасавшей пациентов с коронавирусом. Все это парковое многообразие находится на территории, которая документально принадлежит одному из самых больших парков Бишкека — парку Ататюрк.

Фото: Кабар

Вся эта серия парков и скверов находится в спальном районе — рядом высотные многоэтажки, частные дома, футбольные поля, десятки «хрущевок» и SOS «Детская деревня». В любом случае новые зоны для отдыха будут востребованы горожанами.

Фото: Кабар

На открытии парка присутствовал новый мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, глава Кабмина Улукбек Марипов и председатель БГК Куванычбек Конгантиев. Парк полон национальных мотивов — в нем есть красивый амфитеатр в виде юрты и масштабная скульптура комуза. Тротуар обрамляют водные дорожки с фонтанчиками, также предусмотрена зона с качелями и прочими игровыми сооружениями для развлечения детей.

Фото: Кабар

Открыв парк (пусть и на пустующей территории другого парка) мэр Джунушалиев продолжил политику экс-мэра Азиза Суракматова, при котором были построены другие парковые зоны этого комплекса (кроме, разумеется, парка Ататюрка).

Почему мэрия строит новые парки на территории парка Ататюрка?

Мэрия Бишкека ответила на этот вопрос в сентябре 2020 года, когда урбанист Илья Варламов немного покритиковал парки в южной части столицы Кыргызстана.

Мэрия Бишкека заявила Варламову, что новые зеленые зоны на юге города строили специально для того, чтобы избежать дальнейшей застройки этих земель. Хотя по закону строить на парковой территории все равно нельзя — а территория числится за парком Ататюрка.

Постановление мэрии №225 от 1992 года закрепляет площадь парка и его границы. Согласно карте внутри документа, парк Ататюрк простирается вплоть до Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова. Капитальное строительство или возведение жилых особняков в парках запрещено статьей 78 Земельного Кодекса.

Парк Ататюрк входит в список памятников истории и культуры республиканского значения — это означает, что парк находится еще и под защитой закона «Об историко-культурном наследии».



Эта часть парка сейчас один из самых элитных жилых районов города



Фото: Светлана Зеленская

Правда, при предыдущих мэрах Бишкека запреты не помешали выдать на территории парка Ататюрка землю под застройку. Треть парка «Ататюрк» незаконно передали под жилые дома чиновников и депутатов. Госдеятели получили участки в парке бесплатно — некоторые участки не застроены, но на них стоит фундамент, на других возвели дома и успели продать их. В том числе среди обладателей незаконно выданной в парке земли был экс-президент Сооронбай Жээнбеков — территорию передали ему, когда он работал замспикера парламента.