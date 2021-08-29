Депутатка Наталья Никитенко опубликовала в фейсбуке пост о ряде резонансных случаев, связанных с поведением сотрудников милиции, ростом преступлений и смертоносных аварий и неизвестном спонсоре ремонта здания МВД.

Мы приводим ее пост без изменений.

«О нашей безопасности.

За восемь дней августа с 16 по 24 августа, как подсчитали в новостной службе одного из наших телеканалов, на наших дорогах погибло 29 человек! Как это может быть? И посмотрите кто гибнет – дети, женщины.

Сводки информагентств напоминают сводки с мест боевых действий. Мальчик был сбит на пешеходном переходе, 18-летний парень сбит машиной, целая семья погибла в ДТП. Трасса Бишкек-Чолпон-Ата вообще становится трассой смерти.

Когда по требованию водителей были снижены штрафы, люди обращались в связи с пандемией, тяжёлым экономическим положением о необходимости снижения и парламент поддержал граждан, но говорили и о том, что МВД наряду со снижением штрафов обязательно нужно усилить работу, профилактику, контроль за выдачей водительских прав, чтобы избежать увеличения количества ДТП на дорогах.

По улицам носятся крутые джипы не соблюдая никаких правил, никакого контроля. В городе спокойно носятся автомобили с полумиллионными штрафами и ничего!

Роль государства обеспечивать безопасность, проводить профилактику, а не только бороться с последствиями, вести эффективную кадровую политику — ведь от каждого чиновника зависит, будет или нет работать закон, соблюдаться права граждан.

В этих условиях, органы правопорядка, милиция, ГКНБ, суды в стране практически перестали выполнять свое главное назначение – обеспечение безопасности граждан и обеспечение справедливости.

Нет, они заняты совсем другим. Буквально на днях министр показывал президенту отремонтированное здание МВД. При этом на наш запрос о том, кто спонсировал этот ремонт, так ответа и не получили. Но, при этом, научить милиционеров правилам применения табельного оружия не озаботились. Сотрудники милиции не умеют не только применять оружие, специальные приемы, они не умеют разговаривать с людьми.

Две пьяные девицы избили сотрудников милиции, милиционер нарушивший правила, пытался отобрать телефон, полковник милиции ударил женщину в супермаркете. Это только то, что произошло за последнее время и то, что попало в соцсети! Все это привело к трагическому происшествию.

Вчерашнее ужасное ЧП – убийство молодого парня милиционером, это, по моему мнению, результат непрофессионализма, непотизма, разгильдяйства в системе охраны общественного порядка.

Поэтому у нас насильники и коррупционеры на свободе, отсюда у нас по 1000 преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов в год (!), отсюда у нас полное неверие и недоверие ко всей системе государства у населения.

Снова напомню о громкой кампании по изменению формы правления на Президентскую, о заявленной ответственности одного человека, о якобы бардаке при парламентской форме. Где порядок? Где процветание? И где ответственность?

Теперь и при отсутствии контроля парламента министры, чиновники кабинета министров, никто не подотчетен, не отвечает на запросы, не реагирует. Вместо своей профессиональной работы руководители занимаются всем чем угодно. Ремонтом, созданием клипов, разучиванием стихотворений.

Может пора уже от стихов перейти к грустной прозе жизни?

В заключении, искренние соболезнования семье погибшего от выстрела парня, его невесте. Держитесь. Молюсь вместе с вами.

Это дело должно быть тщательно, открыто, беспристрастно расследовано!»