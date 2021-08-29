Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана предупредил журналистов, блогеров и активистов, что за распространение провокационных материалов предусмотрена ответственность. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

ГКНБ настоятельно попросил «не вводить в заблуждение общественность, не отвлекать внимание, силы и средства комитета на постоянные опровержения домыслов и фейков в СМИ».

При этом спецслужба просит сообщить в случае «наличия достоверных сведений требующих внимания органов безопасности».

Поводом для такого заявления стало видео журналиста Уланбека Макканбаева о том, что в местности Кулунду Лейлекского района «свободно передвигаются контрабандные бензовозы».

В ГКНБ утверждают, что бензовозы на видео не являются контрабандой. Они относятся к «Кыргызнефтегазу» и постоянно передвигаются по этому маршруту.

Бензовоз «Кыргызнефтегаза». Фото / Пресс-центр ГКНБ.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал закон о фейках, несмотря на то, что правозащитники, юристы и гражданское общество не раз заявляли, что он противоречит нормам Конституции.

Согласно этому закону, сайты могут быть заблокированы без решения суда, если они содержат ложные сведения.

При этом ГКНБ сам выступает с релизами по различным инфоповодам, и они не всегда относятся к деятельности комитета нацбезопасности. Так, в июле этого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что 1,1 млн доз вакцины «Синофарм» прибудут в Кыргызстан 11 июля.