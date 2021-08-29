В Бишкеке утром 29 августа прошли похороны Чынгыза Абдыраева, которого застрелил патрульный. Ему было 32 года.

По данным издания АКИpress, замминистра внутренних дел Сүйүн Өмүрзаков и начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев также пришли выразить свои соболезнования. Информацию подтвердили друзья погибшего.

Похороны Чынгыза Абдыраева в Бишкеке. Фото / АКИpress.

Что произошло?

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 часов на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя младший инспектор патрульной службы милиции выстрелил в мужчину из табельного оружия. Он скончался.

ГУВД Бишкека сообщило, что водитель RAV-4 нарушил ПДД и его остановили сотрудники УПСМ. После между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой инспектор достал оружие и выстрелил в водителя в область груди.

После, ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание». Однако очевидцы утверждают, что он скончался еще до приезда скорой.

Инспектора задержали и водворили в СИЗО ГКНБ. По данным ГКНБ, зарегистрировано еще три досудебных производства по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства. Все дела переданы в Главное следственное управление ГКНБ для дальнейшего расследования.

29 августа ГКНБ задержал еще троих патрульных по подозрению в укрывательстве и злоупотреблении должностным положением.