Институт Омбудсмена будет проводить мониторинг судебных заседаний по делу об убийстве 16-летней девочки в Кеминском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В аппарате омбудсмена подчеркнули, что это дело находится у них на контроле. Ведомство намерено следить за соблюдением всех процессуальных норм на суде.

С заявлением о процессуальных нарушениях на суде к омбудсмену обратилась мать убитой девочки. По ее словам, суд не учел того, что преступник пытался совершить действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери.

Она также сообщила, что с материалами уголовного дела она не была ознакомлена и не согласна с тем, что подсудимому могут дать лишь 10-12 лет лишения свободы.

«Огорчает тот факт, что подсудимый даже не раскаялся в содеянном преступлении. Мать убитой девочки опасается, что насильник после выхода на свободу может представлять опасность другим детям», — отметили в аппарате омбудсмена.

Также по словам матери, со стороны суда не был предоставлен переводчик, а сама она не понимает государственного языка, на котором велось судебное заседание.

В институте омбудсмена заявили, что по доводам заявительницы проводится соответствующая проверка.

Шла за аттестатом и была убита

21 июня в Кемине была убита 16-летняя девушка. Девочка в день убийства отправилась в школу за аттестатом, а около 11 часов столкнулась с мужчиной, ранее судимым за хулиганство и мошенничество. Она позвонила матери с его телефона и сообщила, что вернется домой после поливных работ.

По информации милиции, мужчина стал домогаться до нее, а когда девочка стала кричать, он задушил ее и вывез ее тело в лес на автомобиле.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района.