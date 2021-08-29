Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что задержаны еще три патрульных по делу об убийстве Чынгызбека Абдыраева возле мечети в Бишкеке.

По данным спецслужбы, ГКНБ задержал замкомандира роты полка УПСМ А.Н. и двух младших инспекторов Б.Э. и Б.А..

Задержанные подозреваются в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностным положением. Все трое водворены в СИЗО ГКНБ.

Ранее спецслужба сообщала, что по факту убийства мужчины возле мечети зарегистрировано еще три досудебных производства по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства. До этого ГУВД Бишкека зарегистрировало дело по статье «Превышение полномочий».

Что произошло?

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 часов на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя младший инспектор патрульной службы милиции выстрелил в мужчину из табельного оружия. Он скончался.

ГУВД Бишкека сообщило, что водитель RAV-4 нарушил ПДД и его остановили сотрудники УПСМ. После между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой инспектор достал оружие и выстрелил в водителя в область груди.

После ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание». Однако очевидцы утверждают, что он умер еще до приезда скорой.

Инспектора задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.