Фото: Кабар

Художники граффити из арт-группы Basicolors создали арт-галерею в центре Бишкека, во внутреннем дворе Союза Пешеходного Туризма Кыргызстана.

Художники оформили 150 кв.м. стен внутреннего двора вдохновляясь темой экологического равновесия. Планируется, что арт-галерея граффити станет местом для проведения различных креативных и творческих мероприятий.

Фото: Кабар

Эта арт-группа и раньше оформляла общественные пространства в Бишкеке. Например, в 2014 году художники разрисовали галерею по улице Льва Толстого в рамках одной темы «Счастливы вместе». Тогда в рамках фестиваля Basicolors Бишкек украшали в том числе иностранные художники.

Создание арта. Фото: Basicolors

Граффити стали яркой чертой современного Бишкека. Если когда-то это было больше андеграундное искусство — художники рисовали красивый арт во внутренней части пустых каналов, где не каждый мог это увидеть, или серых стенах в местах, где мало людей — то сейчас работы мастеров граффити можно увидеть в самых людных местах Бишкека.

Арт-группы — те же Basicolors или Doxa — украшают стены многоэтажек, фасады школ и другие пространства работами с социальным и экологическим посылом, задевают актуальные болезненные темы или интерпретируют творчество кыргызских художников.



