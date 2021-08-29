Пресс-служба администрации президента сообщила, что Садыр Жапаров назначил проведение выборов депутатов парламента на 28 ноября 2021 года.

В ведомстве также отметили, что согласно новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Из них только 18 мест достанется женщинам.

Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет.

В администрации президента подчеркнули, что теперь выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

В марте президент Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане в октябре 2021 года. При этом, согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года».

Однако 28 июля на на заседании Жогорку Кенеша глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что парламентские выборы могут отложить до конца ноября.

Почему шестой созыв Жогорку Кенеша так долго работал?

Депутаты шестого созыва проработали намного дольше, чем было положено. Седьмой созыв должен был начать заседать еще в 2020 году, однако выборы депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года прошли со множеством грубых нарушений. По всей стране наблюдался массовый подвоз избирателей, подкуп голосов, применение админресурса, массовая регистрация по форме №2.

Кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов. Тогда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом.

Позже ЦИК аннулировала итоги выборов. К власти пришел Садыр Жапаров, освобожденный из колонии во время беспорядков.

Так, депутаты шестого созыва остались в Жогорку Кенеше почти на неопределенный срок.

За это время они успели принять ряд резонансных законов, в том числе закон о фейках, введение ЧС в экономику и так называемую «кустуризацию». По этому закону, коррупционеры могут заплатить сумму ущерба и оставаться на свободе.

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