Фото: Султан Досалиев

В Лейлекском районе Баткенской области запустили подстанцию «Раззаков». Также завершили строительство воздушной линии электропередачи «Раззаков-Арка» и закончили реконструкцию подстанции «Арка». Новая линия электропередач длится 51 километр.

«Баткенская область получит полную энергетическую независимость», — сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Фото: Султан Досалиев

Глава государства сказал, что так как до этого Баткенская область получала электричество через энергосистемы соседних стран, это «вызывало неудобства в жизнедеятельности».

«Теперь все это позади. Обеспечение энергетической независимости региона также способствовало укреплению независимости Кыргызской Республики», — сказал Жапаров.

Государство достигло энергонезависимости Баткенской области не самостоятельно — реализовать такой крупный проект помог Исламский банк развития, который президент упомянул в своей речи.

Да будет свет

Подключение электричества в Жазы-Кечуу. Фото: Наэнерго

Далеко не все регионы Кыргызстана в достаточной мере обеспечены электричеством. Кроме того в стране уже несколько лет наблюдается энергетический кризис. В некоторых труднодоступных районах электроэнергии нет.

Только в сентябре 2020 года к электричеству наконец было подключено труднодоступное село Жазы-Кечуу в Джалал-Абадской области. В селе, окруженном горами, без электричества жили 150 семей.

Обеспечить горную деревню электричеством пытались с 1993 года, но смогли лишь в 2020 году. Нацэнерго в сентябре 2020 года утверждал, что в стране как минимум четыре села, жители которого живут без электричества — его еще должны провести.

В 2020 году планировали провести электричество и в баткенское село Зардалы, но о выполнении этого плана Нацэнерго еще не сообщало.