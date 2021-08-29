В Лейлекском районе Баткенской области запустили подстанцию «Раззаков». Также завершили строительство воздушной линии электропередачи «Раззаков-Арка» и закончили реконструкцию подстанции «Арка». Новая линия электропередач длится 51 километр.
«Баткенская область получит полную энергетическую независимость», — сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Глава государства сказал, что так как до этого Баткенская область получала электричество через энергосистемы соседних стран, это «вызывало неудобства в жизнедеятельности».
«Теперь все это позади. Обеспечение энергетической независимости региона также способствовало укреплению независимости Кыргызской Республики», — сказал Жапаров.
Государство достигло энергонезависимости Баткенской области не самостоятельно — реализовать такой крупный проект помог Исламский банк развития, который президент упомянул в своей речи.
Да будет свет
Далеко не все регионы Кыргызстана в достаточной мере обеспечены электричеством. Кроме того в стране уже несколько лет наблюдается энергетический кризис. В некоторых труднодоступных районах электроэнергии нет.
Только в сентябре 2020 года к электричеству наконец было подключено труднодоступное село Жазы-Кечуу в Джалал-Абадской области. В селе, окруженном горами, без электричества жили 150 семей.
Обеспечить горную деревню электричеством пытались с 1993 года, но смогли лишь в 2020 году. Нацэнерго в сентябре 2020 года утверждал, что в стране как минимум четыре села, жители которого живут без электричества — его еще должны провести.
В 2020 году планировали провести электричество и в баткенское село Зардалы, но о выполнении этого плана Нацэнерго еще не сообщало.