Издание Factcheck.kg выяснило, кто ездит на машине Lехus 470 со служебными номерами «1221 BC» за которым числится 199 нарушений ПДД и штрафы по «Безопасному городу» на общую сумму в 472,5 тысяч сомов.

По данным журналистов, машиной владеет и управляет предприниматель Бактыбек Жумагулов.

В марте 2020 года он опубликовал у себя на странице в Фейсбуке фотографию, где в областную Нарынскую больницу доставили гуманитарную помощь.

«На фотографии запечатлен медперсонал и предприниматель Бактыбек Жумагулов, а на заднем фоне тот самый автомобиль марки Lехus 470 со служебными номерами “1221 BC”», — отметили журналисты.

Бактыбек Жумагулов и медперсонал Нарынской областной больницы. Фото / Фейсбук Жумагулова

Также на его странице в Фейсбуке есть видео, на котором Жумагулов едет по трассе Бишкек-Торугарт, периодически выезжая на встречную полосу, пересекая сплошную линию дорожной разметки.

Журналистам Factcheck.kg удалось связаться с предпринимателем и он пообещал, что оплатит штрафы в течении 15 дней. По его словам, о штрафах он узнал из интернета.

Кто такой Бактыбек Жумагулов?

По данным AKIpress, он был советником гендиректора госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Госкомитете промышленности и энергетики.

Cогласно базе минюста, он также является соучредителем ОсОО «Разрез «Узун-Булак». Она занимается добычей каменного угля.

На парламентских выборах 2020 года он баллотировался в депутаты от партии «Замандаш». В списке партии он был на 34 месте.

Бактыбек Жумагулов. Фото / Фейсбук Жумагулова

Также в его соцсетях можно увидеть его совместные фотографии с вице-президентом Федерации борьбы, экс-министром внутренних дел Мелисом Турганбаевым и депутатом парламента Алиярбеком Абжалиевым.

Бактыбек Жумагулов и Мелис Турганбаев. Фото / Фейсбук Жумагулова Бактыбек Жумагулов и Алиярбек Абжалиев. Фото / Factcheck.kg

Также в его соцсетях есть фотографии с различных спортивных мероприятий и по сообщениям СМИ, Жумагулов активно поддерживает спорт в регионе.