Садыр Жапаров в Таласе на праздновании Дня независимости. Фото / пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров 29 августа побывал в Таласе, где устроили театрализованное представление «Урааным Манас!», посвященное 30-летию независимости Кыргызстана.

Жапаров выступил с речью, в которой сказал, что новая Конституция принималась «с целью модернизации и обновления Кыргызстана». По его словам, страна «вернулась к президентской форме правления при поддержке народа».

«Следующие пять лет госполитика будет направлена на построение нового Кыргызстана, повышение доверия, единства, активности и потенциала граждан, а также улучшение качества жизни и защиту прав граждан. Мы несем огромную ответственность перед будущими поколениями», — заявил Жапаров.

Он добавил, что для решения проблем стране предстоит проделать большую работу, изучить передовой опыт в технологиях и промышленности.

«Мы обязаны сохранять и укреплять независимость и суверенитет страны, беречь и развивать межнациональное и межкультурное согласие единого народа Кыргызстана, приумножать культурные ценности» — сказал Жапаров.

Очередная Конституция

Новый основной закон страны был принят в Кыргызстане 5 мая — в этот день в стране празднуют День Конституции.

11 апреля за новую Конституцию проголосовали более 70% граждан, пришедших на участки. Явка составила 36%.

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Проект новой Конституции инициировал Садыр Жапаров еще до того как стал президентом. Гражданское общество, юристы и международные правозащитники не раз заявляли, что изменения в Конституцию вносятся с нарушениями. Например, к проекту Конституции не было подготовлено заключение Конституционной палаты.

Венецианская комиссия, которая состоит из юристов-конституционалистов международного уровня, посчитала, что Конституционная реформа в Кыргызстане имеет серьезные недостатки.

Эксперты комиссии подвергли сомнению легитимность Конституционного совещания, которое работало над Основным законом страны. Также эксперты считают, что депутаты, у которых срок полномочий истек еще осенью 2020 года, не имели права утверждать конституционную реформу.

В заключении комиссии говорилось, что в проекте новой Конституции прописана чрезмерная власть президента над другими ветвями власти, а также ослаблена роль парламента. Все это создает большие риски и нарушает систему сдержек и противовесов.

Новая Конституция вернула Кыргызстан к президентской форме правления. До этого 10 лет страна жила при смешанной парламентско-президентской форме правления. Однако и при той форме депутаты Жогорку Кенеша не были полностью независимым законодательным органом.

До 2010 года в Кыргызстане была президентская форма правления. После революции 2010 года было решено перейти на парламентско-президентскую форму правления, потому что обоих свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева обвиняли в узурпации власти.

Бакиев и Акаев все время меняли Конституцию, чтобы усилить свою власть и продлить полномочия. В итоге Акаев был свергнут во время мартовской революции 2005 года, а Бакиева свергли во время апрельской революции 2010 года. Сейчас оба беглых президента живут за рубежом.