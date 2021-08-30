Пресс-служба мэрии Бишкека 28 августа сообщила, что в столице открылся новый парк Ынтымак II.

Глава кабмина Улукбек Маприпов, спикер Бишкекского горкенеша Куванычбек Конгантиев и мэр Айбек Джунушалиев на открытии парка Ынтымак II. Источник: Пресс-служба мэрии Бишкека.

Открывать парк пришли чиновники разного уровня, в том числе глава кабмина Улукбек Маприпов, спикер Бишкекского горкенеша Куванычбек Конгантиев и новоизбранный мэр Айбек Джунушалиев. Однако на официальных фото с открытия нет ни одной чиновницы или депутатки.

При этом, в муниципалитете есть вице-мэрка Виктория Мозгачева, а в горкенеше несколько депутаток. В кабинете министров также есть чиновницы, например, замглавы кабмина Жылдыз Бакашова.

Гендерный дисбаланс в политике

Проблема гендерного неравенства в кыргызской политике остается актуальной проблемой многие годы. Женщинам сложнее попасть в политику и оставаться на руководящих должностях.

К примеру, в составе кабинета министров всего три женщины, а в БГК только 12 депутаток из 45 нардепов.

С принятием нового закона о выборах депутатов, женщинам станет еще сложнее попасть в парламент — снижена гендерная квота. Если раньше каждый третий мандат доставался женщинам, то теперь будет только каждый четвертый.

Выборы в парламент будут проходить по смешанной системе, что еще больше усложнит прохождение женщин в Жогорку Кенеш. По сути, квота будет действовать только для партийных списков, по ним в парламент пройдут 54 депутата, только 13 из них будут женщинами.

Еще 36 мандатов будут распределяться между получившими наибольшее количество голосов самовыдвиженцами. В выборах по одномандатным округам женщинам победить очень сложно — там квоты не работают.

В конце августа стало известно, что после выборов в городской кенеш Оша, около 70 депутаток были выведены из списков партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан».

В ЦИК заявили, что решение Ошской ТИК о выводе женщин из партий «вызывает сомнение», поэтому его пока отменили, чтобы разобраться в ситуации. Однако такие изменения и прецеденты делают политику для женщин менее доступной.