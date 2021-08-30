Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что политические партии до 3 сентября должны подать письменное уведомление в ЦИК об участии в парламентских выборах 28 ноября.

В письме партии должны указать информацию представителя, обладающего правом подписи на избирательных документах, требуемых от партии.

«Уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем партии и заверено печатью партии», — сообщили в ЦИК.

Последний день подачи документа 3 сентября, до 18:00.

Парламентские выборы-2021

Президент Садыр Жапаров 29 августа подписал указ, которым назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября 2021 года.

Согласно новой Конституции, новый парламент будет состоять из 90 депутатов вместо 120. Из этих 90 мест только 18 достанется женщинам. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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