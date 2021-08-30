Президент Садыр Жапаров 30 августа в честь празднования 30-летия независимости страны встретился с более 50 представителями дипмиссий и международных организаций.

На встрече Жапаров напомнил, что страна уже согласовала границы с Китаем и Казахстаном. Но пока до конца не определила границы с Узбекистаном и Таджикистаном.

По его словам, переговоры по пограничным вопросам с Узбекистаном продолжаются и проходят активно и в духе взаимопонимания

«Переговоры с Таджикистаном также активизировались, и согласовано более 50% границ. Чтобы решить пограничный вопрос с Таджикистаном, правительства двух стран должны принять политическое решение и продолжить переговоры на основе принципа взаимного уважения и уважения», — отметил президент.

Переговоры с Таджикистаном действительно активизировались?

По сравнению с 2020 годом — да. Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км. До октябрьских событий из них было делимитированы и демаркированы только 519 км.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 встречи для согласования границы между странами не проводились вовсе.

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях на кыргызско-таджикской границе — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Самый масштабный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном за все время независимости республик начался 28 апреля и продлился до 1 мая. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций.

Позже власти обеих стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, пострадали — 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

После вооруженного конфликта правительства обеих стран начали переговоры по делимитации и демаркации границы Кыргызстана и Таджикистана и создали правительственные делегации. Всего правительственные делегации провели несколько встреч и подписали ряд протоколов содержимое которых остаётся неизвестной.

В конце июля этого года стало известно, что по итогам переговоров делегации согласовали ещё 40 км границы.