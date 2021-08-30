26 августа 2021 года в Оше прошли выборы нового мэра города. Кандидатура на этот пост была всего одна — Алмаз Мамбетов. За Мамбетова проголосовали 43 депутата из 45, против него выступили только двое.

День выборов мэра города Ош. Фото / пресс-служба мэрии Оша.

Мамбетов со 2 августа был исполняющим обязанности градоначальника, а до этого с конца октября работал управляющим делами президента Садыра Жапарова.

Вечером 26 августа в ресторане «Изюм» собрались депутаты горкенеша, вице-мэры и сотрудники мэрии. Ресторан «Изюм» на своей странице в Инстаграме опубликовал видео от 26 августа. На видеозаписи можно увидеть накрытые столы примерно на сто человек. Также на видео попали кадры с депутатами Ошского городского кенеша.

Журналист Даткабек Шабданбеков вышел в прямой эфир из ресторана.

«Неужели народные избранники променяли свой голос на званый ужин и конину? […] По информации, которая дошла до нас, зарезали лошадь, накрыли на стол. На “чай” позвал приглашенных новоизбранный мэр. На юге в основном все вопросы решаются через “чай», — сказал журналист.

На видео журналиста можно увидеть машину Мамбетова, припаркованную возле ресторана. Он прошел в ресторан, но не обнаружил новоизбранного мэра. Зато увидел там гостей, среди которых увидел депутатов, вице-мэров — в том числе вице-мэра Жасура Азимова — и сотрудников мэрии.

Шабданбеков спросил у руководителя аппарата мэрии Джалила Осмонова, кто организовал этот ужин. Тот ответил, что банкет организовали по случаю 30-летия независимости Кыргызстана. Однако он не смог уточнить, были ли потрачены на ужин бюджетные средства.

Частное заведение

Депутаты горкенеша, которые присутствовали на мероприятии, ответили на вопрос о том, что они делают в ресторане, по-разному. Например, депутат Нурбек Исмаилов рассказал, что народные избранники пришли на ужин за свой счет. Никакой политики в этом нет, и мэр не организовывал банкет.

Еще один депутат Канжарбек Мамашов* опроверг информацию о том, что на мероприятие его пригласил мэр и заявил, что пришел в ресторан отметить день рождения.

*Мамашов действительно родился 26 августа, как следует из информации на сайте ЦИК.

После разговора с депутатами к журналисту подошли сотрудники ресторана и потребовали покинуть здание. Они объяснили свои действия тем, что «Изюм» — частное заведение. Также один из них попытался припугнуть журналиста и сказал, чтобы тот прекратил съемку.

«Пропустите меня внутрь. Это ведь общественное место, я имею право снимать. Вы нарушаете мои права […]», — возразил журналист, но, несмотря на это, охрана не впустила его назад.

Журналисты «Клоопа» после прямого эфира Шабданбекова поехали к ресторану «Изюм». К этому времени администрация ресторана выставила охрану из 10 человек перед входом в здание. Охранники отказались впускать корреспондентов «Клоопа» внутрь.

Что говорят в мэрии?

Пресс-служба мэрии города Оша сообщила, что Алмаз Мамбетов не присутствовал на мероприятии в ресторане «Изюм». Припаркованный служебный автомобиль Мамбетова возле ресторана же там объяснили следующим образом.

«Служебная машина вице-мэра Жасура Азимова попала в аварию неподалеку — в него врезалась Honda Fit. Позже он позвал водителя мэра на помощь, тот остановился возле “Изюма”. Водитель [вице-мэра] одалживал у него инструменты», — сказали в пресс-службе.

Что говорят другие депутаты?

Журналисты «Клоопа» связались с несколькими депутатами горкенеша, чтобы узнать кто организовывал и пригласил их на мероприятие.

Депутатка от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Хулькар Исамова сказал, что ходила на день рождения депутата Канжара Мамашова.

А вот депутат от партии «Улуттар Биримдиги» Абдыжапар Аккулов подтвердил, что банкет организовал новоизбранный мэр. По его словам, за столом речь шла о том, чтобы остановить дележку, и работать только на развитие города.

«Оказывается, мэр организовал небольшое мероприятие, накрыл стол и позвал депутатов, и мы сходили. Все там присутствовали, “голова была на месте”. Зачем это скрывать? Я вначале был там, а потом выехал на дебаты, которые проходили на телеканале “Ынтымак”», — сказал Аккулов.

Слова Аккулова также подтвердила депутатка от партии «Биздин Кыргызстан» Нуркыз Кадырбек кызы. По ее словам, когда она спросила про мероприятие у помощника мэра, он сказал, что «праздничный чай организован в честь Дня независимости».

«Я сходила, никаких поздравлений, никаких слов благодарности не было, посидели с праздничным настроением», — сказала Кадырбек кызы.

Накрытый стол для журналистов

«Изюм» уже не первый раз попадает в поле зрения журналистов. 23 августа на тот момент исполняющий обязанности мэра Алмаз Мамбетов организовал фуршет для журналистов после пресс-конференции для СМИ.

Корреспондент «Азаттыка» в Оше Дастан Уметбай уулу опубликовал фото с банкета — на столах можно было увидеть ряд блюд — от чучука до роллов.

Когда журналист спросил, на чьи деньги был организован фуршет, Мамбетов сообщил, что средства выделены «из его личного кармана».

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