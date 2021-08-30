Президент Садыр Жапаров 29 августа в рамках рабочей поездки в Таласскую область заложил капсулу под строительство новой ГЭС «Бала-Саруу». Однако, по данным Economist.kg, само строительство ГЭС еще не начато, сроки начала реализации проекта пока неизвестны.

Президент Садыр Жапаров кладёт капсулу. Фото / пресс-служба президента Кировское водохранилище. Фото / пресс-служба президента

Новую ГЭС планируют построить на нижнем бьефе Кировского водохранилища с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт и со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 млн кВтч.

«Объем требуемых источников финансирования, согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, составляет $22,9 млн. В настоящее время вопрос источника финансирования решается с Российско-Кыргызским Фондом развития и находится в продвинутой фазе», — говорится в сообщении пресс-служба президента.

Реализацией проекта займутся ОАО «Национальная холдинговая компания» и ОАО «Чакан ГЭС» при содействии минэнергетики. В соответствии с разработанной дорожной картой, проект должен быть завершен в декабре 2022 года.

«Целью данного проекта является не только повышение доходности энергетических компаний, а также развитие экономики страны в целом. “Бала-Саруу” ГЭС создаст благоприятный и надежный режим работы электрических сетей», — отметил президент.

По словам Жапарова, произведённая электроэнергия на новой ГЭС будет продаваться, а вырученные средства будут использоваться для покрытия финансовых обязательств и тем самым, не будет нагрузки на госбюджет.

«”Бала-Саруу” ГЭС станет государственным локомотивом малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике. Я уверен, что проект будет завершен в срок, благодаря постоянным усилиям и настойчивости в решении поставленных задач», — отметил президент.

Глава государства пообещал, что режим работы «Бала-Саруу» будет синхронизирован с ирригационным режимом работы Кировского водохранилища, там установят современное оборудование, модернизируют механическое оборудование плотины и внедрят новые системы учёта объёма воды.

По словам Жапарова, кроме строительства «Бала-Саруу» разрабатывается проект запуска второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, модернизация Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, проекты строительства малых ГЭС при Папанском, Орто-Токойском, Торт-Кульском водохранилищах, а также проекты строительства Камбаратинской ГЭС-1 и Кара-Кульской ГЭС.

«Реализация этих проектов полностью укрепит энергетическую безопасность Кыргызской Республики, обеспечит электроэнергией всех граждан, а также выполнит взятые на себя кыргызской стороной обязательства по международным соглашениям в области электроснабжения», — подчеркнул президент.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В 2020 году Кыргызстан столкнулся с энергетическим кризисом из-за сезона маловодья — основную часть электроэнергии страны генерируют Токтогульская ГЭС.

Токтогульское водохранилище

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года. Первые спуски воды начались 1 июня.

Также Кыргызстан заключил соглашение с Туркменистаном о покупке у них электричества. Согласно подписанному соглашению, с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит в Кыргызстан более 500 млн кВтч электроэнергии.

Кроме того, в апреле президент Садыр Жапаров предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию, чтобы вывести энергетическую отрасль из кризиса.

Сейчас обычные абоненты платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч электричества, если потребляют до 700 кВт/ч электричества в месяц. При превышении этого лимита далее за каждый киловатт они платят 2 сома 16 тыйынов.

По предложению Жапарова, предлагалось разделить бытовых абонентов на три категории: малоимущих, жителей высокогорья и обычных.

«Есть предложение снизить оплату до 74 тыйынов за киловатт и убрать лимит для малообеспеченных семей. Снять ограничения и реализовывать по 1 сому 04 тыйына жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания. А благополучным семьям предлагается реализовывать по 1 сому 48 тыйынов», — говорил Жапаров.

А 15 июня министерство энергетики и промышленности предложило повысить тарифы на электричество, отопление и горячую воду в Кыргызстане.

Тарифы для населения предлагали повышать постепенно, «во избежание внезапных экономических трудностей при оплате счетов за электроэнергию».

Власти хотели установить единый тариф для населения в 1,09 сомов за 1 кВтч электроэнергии. При этом, для жителей высокогорных районов не было бы ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии.

В 2023 году тариф для населения планировали повысить до 1,48 сомов. Далее тарифы предлагали корректировать в соответствии с инфляцией.

Но министр энергетики и промышленности Доскул Бермурзаев 14 июля сообщил, что переговорив с Жапаровым они пришли к выводу, что тарифы на электроэнергию не будут менять в 2021 году.

«Президент сказал, что без повышения зарплат, пенсий и пособий тарифы на электроэнергию повышаться не будут. Поэтому в следующем году мы постараемся внедрить новую тарифную политику, исходя из зарплат, пенсий, пособий и уровня инфляции», — рассказал тогда министр.