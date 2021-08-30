В Таласской области 29 августа в рамках празднования 30-летия независимости Кыргызстана в национальном комплексе «Манас Ордо» состоялось театрализованное представление «Урааным Манас!». В ходе представления пострадал один каскадёр.

«Азаттык» со ссылкой на своего регионального корреспондента сообщил, что во время выступления мужчина упал с лошади, и она протащила его по земле.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ключицы. Также у каскадёра повреждена кожа лица.

Театрализованное представление «Урааным Манас!» посетил и президент Садыр Жапаров. По данным минкультуры, в представление были отражены важнейшие эпизоды из истории кыргызского народа и вклад в становление государственности видных деятелей: Манаса Великодушного, Алымбека датки, Шабдана баатыра, Курманжан датки, Жусупа Абдрахманова, Касыма Тыныстанова и других.

Президент Садыр Жапаров выступает перед собравшимися. Фото / пресс-служба президента Собравшиеся на театрализованном представление «Урааным Манас!». Фото / пресс-служба президента Театрализованное представление «Урааным Манас!». Фото / пресс-служба президента Театрализованное представление «Урааным Манас!». Фото / пресс-служба президента

День независимости Кыргызстана отмечается 31 августа. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Киргизской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.

Ранее власти сообщили, что в День независимости планируется провести более 40 мероприятий по всей стране.