Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила изданию «Акипресс», что сотрудника патрульной полиции, застрелившего Чынгыза Абдыраева водворили в СИЗО ГКНБ.

По решению суда, инспектор пробудет в СИЗО два месяца.

Похороны погибшего Чынгыза Абдыраева прошли Бишкеке 29 августа.

Убийство Абдыраева

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя инспектор патрульной службы милиции выстрелил в Абдыраева из табельного оружия. В результате полученного ранения Абдыраев скончался.

ГУВД Бишкека сообщило, что водитель RAV-4 нарушил ПДД и его остановили сотрудники патрульной. После между ними якобы произошла словесная перепалка, в ходе которой инспектор достал оружие и выстрелил в водителя в область груди.

Позже, ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание».

Однако очевидцы утверждали, что водитель скончался еще до приезда скорой.

По данным ГКНБ, зарегистрировано еще три досудебных производства по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства. Все дела переданы в следственное управление ГКНБ для расследования.

Кроме этого, 29 августа ГКНБ задержал еще троих патрульных по подозрению в укрывательстве и злоупотреблении должностным положением.