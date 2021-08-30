Пресс-служба УВД Оша сообщила, что 28 августа по трассе Ош — Ноокат произошла авария, в которой погибли три человека.

Авария по трассе Ош — Ноокат. Фото / пресс-служба УВД Ош.

По информации милиции, ДТП произошло в 16:30 на выезде из села Жапалак, авто марки Matiz во время обгона врезался в стоящий на обочине милицейский автобус.

«В результате аварии погибли три человека, находившееся в Matiz. На место прибыла оперативно-розыскная группа Ошского УВД», — сообщили в милиции.

Факт ДТП зарегистрировали и назначили экспертизы.

За последний месяц в Кыргызстане произошел ряд аварий, со смертельным исходом. На фоне этого президент Садыр Жапаров поручил ГУОБДД усилить профилактику на дорогах.

Позже замглавы дорожно-патрульной службы ГУОБДД Манас Сыдыгалиев назвал ряд причин, из-за которых в Кыргызстане происходят аварии с тяжкими последствиями.

По его мнению, водители «излишне самоуверенны», и думают, что не попадут в аварию. Кроме того, по его словам, водители часто выезжают на встречную полосу и превышают скорость. Он добавил, что наиболее частые ДТП с такими последствиями происходят «на дорогах республиканского значения», таких как Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол.