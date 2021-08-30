Республиканский штаб сообщил, что на 30 августа в Кыргызстане скончались шесть пациентов с COVID-19.
За все время пандемии в стране скончались 2 524 пациента, с ранее подтвержденным коронавирусом.
Также за сутки зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусом:
- Бишкек — 67;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 19;
- Таласская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 43;
- Джалал-Абадская область — 6;
- Баткенская область — 12.
По данным штаба, за все время в стране выявили 175 589 случаев заражения COVID-19.
С выздоровлением за сутки из больниц и стационаров выписали 300 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 169 417 пациентов.