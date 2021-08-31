Кыргызским государственным деятелям Ахматбеку Суюмбаеву и Жусупу Абдрахманову посмертно присвоена высшая степень отличия «Герой Кыргызской Республики» с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Ахматбек Суюмбаев и Жусуп Абдрахманов.

Пресс-служба администрации президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

В ведомстве отметили, что награда присуждена «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».

Ахматбек Суюмбаев

С инициативой присвоить бывшему председателю Совмина [премьер-министру] Ахматбеку Суюмбаеву звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» еще в 2019 году выступал Совет ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла.

«Ахматбек Суюмбаев — единственный из первых руководителей Кыргызстана, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и участвовал в штурме Рейхстага в Берлине. Он трудился во благо развития нашей страны в одной команде с Исхаком Раззаковым, Торобаем Кулатовым, Турдакуном Усубалиевым, Султаном Ибраимовым, Абсаматом Масалиевым», — говорилось в письме Совета ветеранов.

Суюмбаев занимал должность министра финансов Киргизской ССР, затем стал губернатором Ошской области. После этого его назначили председателем Совета Министров Киргизской ССР — в суверенном Кыргызстане это должность главы кабинета министров. Кроме этого, Суюмбаев занимал пост министра коммунального хозяйства, а также был депутатом Верховного Совета СССР 6-9 созывов.

До сегодняшнего дня Суюмбаев был награжден восемью советскими орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней и боевыми медалями, в том числе за взятие Берлина.

Жусуп Абдрахманов

Жусуп Абдырахманов — первый председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР. В 1924 году под его руководством окончательно были определены границы современного Кыргызстана. Он стоял у истоков становления кыргызской государственности, способствовал ее становлению и укреплению.

В 1937 году он был взят под стражу и ложно обвинен в антисоветском терроризме и создании Социал-Туранской партии. Также в обвинении говорилось, что Абдрахманов пытался свергнуть советскую власть и построить отдельное государство.

Несмотря на задержание и пытки в тюрьме, он так и не признал свою вину.

Невзирая на беспощадную критику власти, он оставался ее активным сторонником и до конца верным идеям ленинизма.

В 1938 году его репрессировали. Он был расстрелян на полигоне НКВД недалеко от села Чон-Таш, где сейчас возведен мемориал «Ата-Бейит».

Реабилитировали его в 1958 году. Абдрахманов остался в истории как видный государственный деятель и исследователь истории кыргызского народа.

Присвоить ему титул «Герой Кыргызской Республики» в 2021 году предложил комитет программы «Память мира». В этом же году празднуется 120-летие Жусупа Абдрахманова.