Дизайнер Нурбек Насыранбеков в своих соцсетях опубликовал иллюстрацию о ситуации вокруг прослушки ряда активистов и политиков со стороны правоохранителей.

На иллюстрации изображены два сотрудника ГКНБ. Они сидят в столовой за едой. Один из сотрудников спрашивает другого: «…кстати, сегодня Клара рассказала очень смешной анекдот…»

Иллюстрация. Фото / Нурбек Насыранбеков

Ранее лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова сообщила, что её и около 100 активистов и политиков с начала этого года прослушивало МВД с разрешения следственного судьи Первомайского райсуда Бишкека.

По её мнению, судья «не удостоверившись в наличии уголовного дела и не выяснив причастность данных лиц к расследуемому факту» вынес сфабрикованное постановление по «несуществующему уголовному делу».

В суде на это заявление ответили, что судья вынес «законное, обоснованное и объективное» решение. По данным суда, с ходатайством «о проведении специальных следственных действий» обратился руководитель межведомственной следственной группы в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.

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Глава ГКНБ отказался отвечать на вопросы о прослушке ряда политиков и активистов

Решение судьи о прослушке ряда активистов и политиков «законное» — Первомайский райсуд Бишкека