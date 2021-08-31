Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не стал комментировать ситуацию с прослушиванием телефонных разговоров со стороны МВД ряда политиков и активистов.

Ранее лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова сообщила, что её и около 100 активистов и политиков прослушивало МВД с разрешения суда.

По данным AKIpress, 31 августа на вопрос корреспондента информагентства о прослушке, Ташиев не стал отвечать, сославшись, что «вопрос не касается темы мероприятия». Глава ГКНБ в этот момент был на праздничном мероприятии на площади Ала-Тоо в честь Дня независимости.

Прослушка со стороны МВД

По словам Сооронкуловой, постановление, «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек» вынес следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 году.

«Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А. Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020 года, в частности штурм и захват “Белого дома”», — сообщила Сооронкулова.

Однако, по её словам, в списке «прослушиваемых» оказались и те, кто не имеет никакого отношения к октябрьским событиям: адвокат Нурбек Токтакунов, юристки Сания Токтогазиева и Таттыбубу Эргешбаева.

«Прослушивание ведется с 6 января 2021 года. Большинство лиц из списка занимают активную гражданскую позицию, смело и открыто выражают свое мнение и критику в отношении проводимой государственной политики. Прослушивание в целях сбора информации о частной жизни этих граждан является ничем иным как преследованием за инакомыслие», — считает Сооронкулова.

Кого ещё прослушивали?

Согласно постановлению суда, которое опубликовала Сооронкулова на своей странице в Фейсбуке, прослушивали депутатов парламента, оппозиционных политиков, активистов и правозащитников.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

Несколько человек из тех, кого прослушивали, в том числе и сама Сооронкулова из-за прослушки обратились к президенту Садыру Жапарову с требование привлечь к ответственности ответственных лиц.

Они считают, что из-за факта прослушивания должны быть сняты с должностей глава МВД Улан Ниязбеков и Генпрокурор Курманкул Зулушев. Кроме того, они требуют, чтобы к уголовной ответственности привлекли руководителей и следователей МВД и судью Чынгыза Бердимуратова.