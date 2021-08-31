Каждая партия поступающей в Кыргызстан гумпомощи сопровождается громкими пресс-релизами с фотографиями чиновников, обещающих народу спасение от бедности и болезней. Но едва шум затихает, помощь растворяется. Власти молчат, доноры тоже. Попытки узнать, куда уходят сотни миллионов сомов, превращаются в детектив.

Пять месяцев «Клооп» пытался разобраться, как, кому и по какому принципу распределяют поступающую в страну международную гуманитарную помощь — и столкнулся с тотальным молчанием кыргызских чиновников и вежливыми отписками иностранных доноров. А еще — с давлением и угрозами.

Но кое-что нам все же удалось узнать.

Как «Клооп» по больницам гумпомощь искал

За время пандемии Кыргызстан получил десятки пакетов гуманитарной помощи с товарами первой необходимости для лечения COVID-19 — от масок и респираторов до аппаратов ИВЛ. Часть предоставлена международными донорами — странами и организациями; часть — местными бизнесменами и кыргызскими диаспорами.

Формально, гумпомощь в Кыргызстане абсолютно прозрачна. Данные о поступлении и распределении выкладываются сразу в нескольких источниках — на сайте Минздрава, портале «Электронного здравоохранения», в системе учета гуманитарной помощи и других. Но разобраться в этих реестрах невозможно: сайты часто не работают, данные на них не полные и сверстаны так, что невозможно понять, какие именно товары и от каких спонсоров поступили в конкретные больницы.

Чтобы это выяснить, мы выбрали три пакета гумпомощи: товары для борьбы с коронавирусом из Турции и Германии и ПЦР-тесты из России.