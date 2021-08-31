31 августа 2021 года независимому Кыргызстану исполнилось 30 лет. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Кыргызской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.

«Клооп» собрал несколько цифр, которые расскажут о том, какой путь проделала страна за 30 лет независимости.

25% населения

Каждый четвёртый кыргызстанец в 2020 году находился за чертой бедности.

*По прогнозом экспертов Всемирного банка в 2021 году ожидается рост уровня бедности до 35%. На это повлияла пандемия COVID-19 и политические потрясения в стране.

6

президентов сменились за 30 лет. Два из них были свергнуты и бежали из страны, еще один после массовых недовольств сдал свои полномочия.

26

Столько премьер-министров было у Кыргызстана за эти годы.

10

раз через референдум вносились изменения в Конституцию.

~ 1 млн

Столько кыргызстанцев находятся на заработках за границей. Большинство из них — в России.

7

Олимпийских медалей. Три серебра и четыре бронзы завоевали кыргызские атлеты на различных Олимпийских играх.

$4,9 млрд

госдолг Кыргызстана. Больше всего страна должна Китаю.

>$2,3 млрд

Столько кыргызстанцы, работающие за рубежом, перевели на родину в 2020 году. Это сумма равна почти трети ВВП Кыргызстана в 2020 году.

$7,7 млрд

ВВП Кыргызстана в 2020 году. В 1991 году он составлял $2,5 млрд.

71,7 лет

средняя продолжительность жизни кыргызстанцев в 2020 году.

6,6 млн человек

население Кыргызстана на начало 2021 года. В 1991 году численность населения составляла 4,4 млн человек.