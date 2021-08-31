Пресс-служба МВД сделала заявления насчёт ситуации вокруг прослушки со стороны ведомства около 100 активистов и политиков.

Ранее лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова сообщила, что её и ряд активистов и политиков с начала этого года незаконно прослушивало МВД с разрешения cуда.

В МВД признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

Что говорит МВД?

В МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это, по данным ведомства, делалось в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре прошлого года.

«В целях установления причастности лиц, проверки соучастия в преступлении, установления возможных связей между ними и подозреваемыми, которые были привлечены к уголовной ответственности в рамках досудебного производства, следствием было внесено ходатайство в Первомайский райсуд Бишкека* о производстве соединения телефонных переговоров сроком с 6 января по 10 февраля 2021 года. Судом ходатайство было удовлетворено», — говорится в сообщении МВД.

*Ранее в Первомайском райсуде сообщили, что судья разрешив прослушку принял «законное, обоснованное и объективное решение» и каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда при рассмотрении иска не было.

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В ведомстве подчеркнули, что после 10 февраля «специальные следственные действия следствием и судом не продлевались».

В МВД подчеркнули, что в соответствии с Конституцией каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров.

«Ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и исключительно на основании судебного акта. Следственная служба осуществляла действия в рамках своих полномочий и в соответствии с законом», — отметили в ведомстве.

Прослушка со стороны МВД

Однако, по словам Сооронкуловой, в списке «прослушиваемых» оказались и те, кто не имеет никакого отношения к октябрьским событиям. Например, адвокат Нурбек Токтакунов, юристки Сания Токтогазиева и Таттыбубу Эргешбаева.

«Прослушивание ведется с 6 января 2021 года. Большинство лиц из списка занимают активную гражданскую позицию, смело и открыто выражают свое мнение и критику в отношении проводимой государственной политики. Прослушивание в целях сбора информации о частной жизни этих граждан является ничем иным как преследованием за инакомыслие», — считает Сооронкулова.

Кого ещё прослушивали?

Согласно постановлению суда, которое опубликовала Сооронкулова на своей странице в Фейсбуке, прослушивали депутатов парламента, оппозиционных политиков, активистов и правозащитников.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

Обращение к президенту

Несколько человек из тех, кого прослушивали, в том числе и сама Сооронкулова из-за прослушки обратились к президенту Садыру Жапарову с требование привлечь к ответственности ответственных лиц.

Они считают, что из-за факта прослушивания должны быть сняты с должностей глава МВД Улан Ниязбеков и Генпрокурор Курманкул Зулушев. Кроме того, они требуют, чтобы к уголовной ответственности привлекли руководителей и следователей МВД и судью Чынгыза Бердимуратова.

Пока президент не отреагировал на публичное заявление Сооронкуловой и обращение в свой адрес.

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