Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев 27 августа посетил заседание партии и заявил, что «Кыргызстан находится в политическом кризисе, так как два друга не могут разделить между собой управление страной». Видеозапись с заседания была опубликована на фейсбук-странице «Жалбырак-ТВ».

По словам Текебаева, в Кыргызстане уже третий год идет политический кризис. Политик считает, что началом кризиса стала «дележка власти» между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым*. По его словам, несмотря на то, что власть поменялась, страна не вышла из кризиса.

«Ситуация критическая! Два друга [Жапаров и Ташиев — прим. ред.] делят власть, управляют Кыргызстаном наперегонки. Такое управление может вогнать страну в еще больший кризис. Это слухи или политическая спекуляция?! Нет! Это факт, опирающийся на историю и социологические исследования», — отметил Текебаев.

*Алмазбек Атамбаев был президентом с 2011 по 2017 год. Затем он передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Жээнбеков управлял Кыргызстаном с конца 2017 года по октябрь 2020 года. Тогда власть сменилась и страну возглавил Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Фото: Facebook Камчыбека Ташиева

Падение режимов Акаева и Бакиева

Затем Текебаев познакомил членов своей партии с опросом, который проводился с 2005 года. Он показал на графике, как менялось число тех, кто был «недоволен» правительством, и тех, кто был «доволен».

Согласно графику, предоставленному политиком, в апреле 2005 года 45% населения были «довольны» тогдашней властью, а 48% — «недовольны». По его словам, это привело к революции 2005 года*.

*«Тюльпановая революция» произошла 24 марта 2005 года. Это было вызвано серией конституционных изменений, коррупцией и семейно-клановым правлением со стороны тогдашнего президента Аскара Акаева. Беспорядки начались на юге страны, а затем распространились на другие районы. Власть президента Аскара Акаева пала вечером 24 марта, ему пришлось бежать в Казахстан со своей семьей. Затем к власти пришел Курманбек Бакиев. Сейчас Акаев живет в столице России — Москве.

«После революции количество тех, кто был “против”, упало до 29%. Многие соглашались с политикой Бакиева. Но в 2009 году, когда Бакиев превратил своего сына в “царя”» и начал планировать передачу власти своему сыну, стал убивать политических оппонентов и начал массовые аресты лидеров, количество протестующих за шесть месяцев выросло до 60%. Это соответствует апрелю-маю 2010 года*», — сказал Текебаев.

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*7 апреля 2010 года народные волнения в Бишкеке закончились революцией, после кровопролитных столкновений президента Курманбека Бакиева свергли. В тот день погибли 87 человек. Бакиев бежал в Беларусь и находится там по сей день. Его сын — Максим Бакиев — проживает в столице Великобритании — Лондоне.

Третья революция

По словам Текебаева, после свержения Курманбека Бакиева количество недовольных властью стало уменьшаться, а количество людей, выразивших доверие сначала Розе Отунбаевой, а затем Алмазбеку Атамбаеву, стало расти. Но после выборов в 2017 году и прихода к власти Сооронбая Жээнбекова количество недовольных снова стало расти. К сентябрю-октябрю 2020 года 53% кыргызстанцев были недовольны правительством.

«Таким образом, в 2020 году в Кыргызстане снова произошла революция. Затем был избран президент, был выбран другой курс управления [страной], 70% населения в марте поддержали выбранный курс Садыра Жапарова. Количество выражавших недовольство резко сократилось и составило 23%», — сказал политик.

Однако в течение трех-четырех месяцев количество недовольных выросло до 34%. Текебаев предполагает, что может произойти четвертая революция при следующих условиях:

если на предстоящих выборах будут использованы прежние методы;

если кандидаты от провластных партий «поменяют шапки» — разойдутся по другим партиям — и придут во власть снова.

«Нам не нужна очередная революция»

Текебаев отметил, что раньше количество «протестующих» росло в трех-пятилетний период, а сейчас резкий рост народного недовольства произошел всего за 6 месяцев.

Трансляция «Жалбырак-ТВ» на странице в Facebook.

По его словам, «это не радостно, а тревожно». Текебаев, считает, что «[Кыргызстану] не нужна еще одна революция».

«Если учесть приближающуюся суровую зиму, финансовый кризис и кризис системы управления, то весной количество протестующих вырастет до 60-70%. Сегодня ситуация в парламенте тоже плохая. Они принимают законы, не читая их. В результате ситуация складывается так, что вероятность четвертой революции становится реальностью», — сказал раскритиковавший нынешнюю власть Текебаев.

Про участие «Ата Мекена» на предстоящих выборах

На заседании политик проинформировал, что партия «Ата Мекен» примет участие на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш 28 ноября. По его словам, в парламенте должна быть реальная оппозиция, у которой есть принципы и идея.

«Если пройдут наши кандидаты, мы сможем приводить в чувство нынешнюю власть, критиковать и направлять. Это снизит общественное недовольство и повысит доверие к правительству. На прошлогодних выборах молодые люди сформировали команду и приняли участие в выборах. В этом году правила не изменились. На этот раз молодежь сформирует новую команду, используя наши наставления», — сказал Текебаев.

Кто такой Омурбек Текебаев

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в зале суда. Фото: Игорь Коваленко

Омурбека Текебаева, основателя партии «Ата Мекен», называют «отцом Конституции». Он входил в группу законодателей, которая составляла первый текст Основного закона страны 1993 года. Он также принимал активное участие в создании Конституции 2010 года. Лидер партии «Ата Мекен» и бывший президент Алмазбек Атамбаев были в конфронтации с 2016 года.

Сначала партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева, а затем Текебаев обвинил Атамбаева в незаконном приобретении земли в селе Кой-Таш и в получении теневых доходов.После этого Омурбек Текебаев в 2017 году был признан виновным по статье «Коррупция» и осужден на 8 лет с конфискацией имущества. Он и еще один осужденный по этому делу назвал процесс «политическим заказом».

В 2019 году Верховный суд отменил ранее вынесенные решения и отправил дело на пересмотр. Позже Текебаева отпустили под домашний арест. Затем Генеральная прокуратура отказалась от обвинения и 19 апреля 2021 года Первомайский районный суд прекратил дело.

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