Среди спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх Токио 2020, на параде участвовали: серебряная призерка Айсулуу Тыныбекова, бронзовая призерка Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы, занявшая пятое место на играх.

Вместе с ними по площади прошел борец Канат Бегалиев, который завоевал серебряную медаль на Олимпиаде 2008 года в Пекине.