В Первомайском райсуде назвали «законным» решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров ряда активистов и политиков.

Ранее лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова сообщила, что её и около 100 активистов и политиков с начала этого года прослушивало МВД с разрешения судьи Бердимуратова.

По её мнению, судья «не удостоверившись в наличии уголовного дела и не выяснив причастность данных лиц к расследуемому факту» вынес сфабрикованное постановление по «несуществующему уголовному делу».

Что говорит суд?

В Первомайском райсуде столицы отметили, что судья принял «обоснованное и объективное решение».

По их данным, в суд в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года обратились с ходатайством «о проведении специальных следственных действий» руководитель межведомственной следственной группы.

«При рассмотрении данного ходатайства присутствовали руководитель межведомственной следственной группы и прокурор из Генпрокуратуры, при этом каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было […] Следственный судья в рамках своих полномочий разрешил ходатайство», — говорится в сообщении Первомайского райсуда.

Прослушка со стороны МВД

Однако, по словам Сооронкуловой, в списке «прослушиваемых» оказались и те, кто не имеет никакого отношения к октябрьским событиям: адвокат Нурбек Токтакунов, юристки Сания Токтогазиева и Таттыбубу Эргешбаева.

«Прослушивание ведется с 6 января 2021 года. Большинство лиц из списка занимают активную гражданскую позицию, смело и открыто выражают свое мнение и критику в отношении проводимой государственной политики. Прослушивание в целях сбора информации о частной жизни этих граждан является ничем иным как преследованием за инакомыслие», — считает Сооронкулова.

Кого ещё прослушивали?

Согласно постановлению суда, которое опубликовала Сооронкулова на своей странице в Фейсбуке, прослушивали депутатов парламента, оппозиционных политиков, активистов и правозащитников.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

Несколько человек из тех, кого прослушивали, в том числе и сама Сооронкулова из-за прослушки обратились к президенту Садыру Жапарову с требование привлечь к ответственности ответственных лиц.

Они считают, что из-за факта прослушивания должны быть сняты с должностей глава МВД Улан Ниязбеков и Генпрокурор Курманкул Зулушев. Кроме того, они требуют, чтобы к уголовной ответственности привлекли руководителей и следователей МВД и судью Чынгыза Бердимуратова.

Читать по теме: Глава ГКНБ отказался отвечать на вопросы о прослушке ряда политиков и активистов