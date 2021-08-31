Российское издание «Новая Газета» со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннет Маккензи сообщило, что последний самолет ВВС США покинул территорию Афганистана.

«Я здесь, чтобы объявить, что вывод наших войск из Афганистана завершен. Последний C-17 поднялся в воздух этим вечером 30 августа, и последнее управляемое воздушное судно покидает воздушное пространство Афганистана», — сказал генерал Маккензи.

Также «Новая Газета» отметила, что по словам Маккензи, в Афганистане не осталось ни одного американского военного.

По данным Al Jazeera, контроль над аэропортом Кабула полностью перешел «Талибану». Отмечается, что официальных подтверждений этому нет. Однако американское агентство гражданской авиации сообщило, что больше не контролирует аэропорт.

Талибы в свою очередь, отпраздновали это событие залповой стрельбой в воздух над аэропортом. В сети распространились видео, на которых боевики входят в аэропорт.

Спустя несколько часов после этого, Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена. По его словам, это была «беспрецедентная операция по эвакуации более 120 тысяч человек за 17 дней».

«Наши войска выполнили самую крупную воздушную перевозку в истории США. Они сделали это с непревзойденным мужеством, профессионализмом и решимостью. Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось», — заявил Байден.

Ранее он отмечал, что вывод войск из Афганистана завершится 31 августа.

Теракты в аэропорту Кабула

Незадолго до окончания вывода войск США, вечером 26 августа, в районе международного аэропорта Кабула, прогремели два взрыва. В результате теракта погибли 170 человек, в том числе 13 американских солдат.

Ответственность за теракты взяло на себя подразделение «Исламского государства» в Афганистане.

После, 29 августа, американские военные с дрона взорвали автомобиль, в котором предположительно был террорист-смертник. В результате погибли 10 человек, шестеро из них дети.

Военные США заявили, что за ударом ракеты последовали несколько мощных взрывов. Они предполагают, что во взорванном ими автомобиле или рядом с ним были взрывчатки и люди погибли именно от них.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

После этого посольства ряда стран начали эвакуацию своих граждан из Афганистана. Из Кабула вернулись в целом эвакуировались 36 граждан Кыргызстана.

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