Фото: Facebook Откурбека Рахманова

Сузакское отделение ГКНБ в Джалал-Абадской области переехало в новое здание. На церемонии открытия принял участие глава спецслужб Камчыбек Ташиев.

Об этом 30 августа сообщил директор телекомпании «Регион ТВ» Откурбек Рахманов — по ряду данных, компания принадлежит Ташиеву.

По словам Рахманова, до этого сотрудники ГКНБ работали в старом, аварийном здании, без удобств. Новое здание полностью технически оснащено, предусмотрены все условия.

«Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что продолжит работу по созданию условий сотрудникам спецслужб. В ближайшие дни будут сданы в эксплуатацию еще несколько новых зданий в ряде районов», — написал Рахманов.

Фото: Facebook Откурбека Рахманова

По словам Рахманова, на мероприятии Ташиев добавил, что по мере улучшения условий для сотрудников ГКНБ, также будут усилены и требования для них.

Однако неизвестно, было ли здание построено заново или передано ГКНБ третьими лицами. В пресс-службе ГКНБ сообщили, что информация будет сообщена 1 сентября.

Строительство служебного дома и нового здания в Джалал-Абаде

13 июля текущего года было начато строительство служебного дома на 205 комнат, для сотрудников спецслужб. Строительство многоэтажного дома должно завершиться в конце 2022 года, а квартиры планируется распределить между сотрудниками погранслужбы и малообеспеченными семьями.

Глава ГКНБ тогда сообщил, что дом строится не за счет госбюджета, а за счет государства партнера. Но Ташиев точно не указал, кто эти партнеры.

Также, 2 июня Ташиев заложил капсулу под строительство здания управления ГКНБ по Джалал-Абадской области.

Вышеуказанное здание будет расположено на северо-западе города Джалал-Абад и будет занимать площадь равную 1,4 гектарам. Трехэтажное здание рассчитано на 2 блока.

Первый блок — административное здание, в котором 77 комнат, они предназначены для руководителя, его заместителя и сотрудников. Также будут санузлы, оружейная, склад и архив. Во втором блоке разместятся конференц-зал, столовая и холл для приемов.

Кроме этого, будет построено здание для подразделения «Альфа», это тир, еще одна оружейная, тренировочный зал, бильярдная, душ, склад, кабинеты для следственного отдела, СИЗО и автостоянка.

Глава ГКНБ сказал, что бюджет нового здания составляет 100 млн сомов — средства спонсора. Он поручил главному подрядчику закончить строительство к 1 декабрю текущего года.