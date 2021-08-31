В сети распространилось видео, где мужчина ударил локтем женщину в область лица, из-за чего она скатилась вниз по лестнице. В милиции начали досудебное производство по статье «Хулиганство». Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района в Бишкеке.

Видео: Kaktus.media

По данным правоохранителей, случай насилия произошел в ночь с 28 на 29 августа в одном из караоке-баров по улице Сухэ-Батора в Бишкеке. В ходе расследования администраторка заведения рассказала, что в одной из караоке-кабинок отдыхала большая компания.

«Примерно в 01:20 часов она стала свидетелем, как неизвестный мужчина ударил женщину, которая от удара скатилась вниз по лестнице. Она предложила позвонить в милицию, однако женщина отказалась, ссылаясь на то, что они семейная пара. В конце вечера они вместе покинули заведение», — рассказали милиционеры.

В УВД отметили, что следователи ищут нападавшего.

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