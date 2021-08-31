Президент Садыр Жапаров 31 августа выступил с поздравительной речью на праздничном мероприятии на площади Ала-Тоо в честь Дня независимости Кыргызстана.

Про путь Кыргызстана

Глава государства отметил, что за всю свою историю «кыргызский народ прошёл сложный путь» и «не раз терял суверенитет, но снова возрождался».

«Впервые упомянутая на страницах истории еще тридцать веков назад государственность древнего кыргызского народа вернулась к нам в конце прошлого века как священный дар судьбы […] В истории было много народов и государств, которые исчезли после тяжелых ударов судьбы. Слава Богу, что мы не стали таким народом!» — сказал он.

По словам Жапарова, в 1991 году Верховный совет Кыргызской ССР объявив о независимости Кыргызской Республики «сделал великий исторический шаг».

Президент отметил, что с момента обретения независимости, Кыргызстан «столкнулся с разными вызовами, от бремени поиска оптимальной модели развития до национального характера».

«Были колебания, которые привели к ряду внутриполитических кризисов в стране, включая трагедии, и оказали различное влияние на развитие страны […] В этих сложных условиях Кыргызстан смог преодолеть глубокие разногласия в обществе, обеспечив стабильность, межнациональное согласие, единство и толерантность», — отметил он.

Обещания

Жапаров в своей речи пообещал, что с принятием новой Конституции и возвращение к президентской форме правления страна не «отклоняется от стремления к демократическим ценностям».

«Есть силы, которые противопоставляют президентское правление парламентскому правлению. Хочу подчеркнуть, что новая Конституция будет способствовать реализации таких задач, как укрепление национального государства, единства в обществе, и в то же время позволит нам продолжить демократический путь», — считает он.

Президент заверил, что «государственная политика на ближайшие пять лет будет направлена на построение современного, развитого Кыргызстана, повышение доверия граждан к стране, единства, творческой активности народа, а также улучшение качества жизни и защиты прав граждан».

Он пообещал, что в ближайшие 5 лет власти обеспечат каждому кыргызстанцу качественное образование и достойную жизнь. Кроме того, по его словам, власти также намерены повысить пенсии и пособия.

«Словом, определенным социально уязвимым категориям наших граждан будет оказываться поддержка, а с 1 октября 2021 года размер социальных пособий увеличится на 50%, с 1 января 2022 года — на 100%. Также с 1 октября текущего года будет проиндексирована базовая и страховая части пенсий», — сообщил Жапаров.

Президент также отметил, что власти будут реализовывать различные проекты, чтобы восстановить экономику, которая сейчас из-за последствий пандемии COVID-19 находится в упадке.

«В то время, как я стал президентом, бюджет был пуст, а в резервах не осталось ни тыйына. И в условиях серьезных экономических трудностей нам удалось стабилизировать ситуацию. Если в прошлом году Кыргызстан занял $350 млн на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни тыйына», — сказал он.

По его словам, планируется создание Стабилизационного фонда, где будут аккумулировать не менее 17 млрд сомов. Также хотят создать гарантийный фонд в размере $24 млн, чтобы малый и средний бизнес могли получать ссуды от коммерческих банков.

Президент также отметил, что из-за сложившейся ситуации в регионе Кыргызстану «как можно скорее нужно пополнить вооружение и военную технику и повысить боеспособность вооруженных сил».

Также президент сообщил, что одним из приоритетов властей является создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций и из-за этого в стране проводят радикальные экономические реформы.

«Еще раз поздравляем с великим историческим днем! Да здравствует День независимости! Пусть всегда будет звучать девиз “Манас!” на нашей земле! Да здравствует Кыргызстан!» — сказал Жапаров.