Центральная избирательная комиссия 29 августа утвердила календарный план мероприятий по выборам в Жогорку Кенеш, которые пройдут 28 ноября.

По утвержденному календарю, ЦИК назначила предвыборную агитацию в период с 29 октября до 27 ноября.

До этого комиссия будет принимать документы от кандидатов и политических партий. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет до 14 октября, а регистрация списков кандидатов в депутаты пройдет до 29 октября.

Президент Садыр Жапаров назначил проведение выборов депутатов парламента на 28 ноября 2021 года. Согласно новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Из них только 18 мест достанется женщинам.

Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет. В администрации президента подчеркнули, что теперь выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.