Пресс-служба парламента сообщила, что 1 сентября депутат Авазбек Абдугапаров принес присягу перед Жогорку Кенешем.

Абдугапаров стал новым депутатом от партии «Республика – Ата-Журт». Центральная избирательная комиссия передала ему вакантный мандат 20 августа.

Он пришел на место место Умбеталы Кыдыралиева — ранее его полномочия депутата досрочно прекратили, так как он стал главой «Кыргызалтын».

Кыдыралиева назначили главой «Кыргызалтын» 10 августа. Тогда в «Кыргызалтыне» отметили, что его назначение согласовали с председателем кабмина Улукбеком Мариповым.

По информации СМИ Абдугапаров баллотировался в Жогорку Кенеш шестого созыва в 2015 году. Тогда он шел 107 в списке партии «Республика — Ата Журт».