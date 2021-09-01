Что случилось?

Фото: Reporter.kg

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев слушал гимн на площади Ала-Тоо во время празднования Дня независимости Кыргызстана и приложил руку к левой стороне груди. Учитывая чин Ташиева — он генерал-лейтенант — некоторые пользователи интернета стали задаваться вопросами: а не должен ли был он приложить руку к голове?

«Огульная критика» и гражданин Ташиев

Несмотря на то, что положение руки Ташиева во время исполнения гимна ни на что не влияет, 1 сентября ведомство само обратилось к журналистам. В релизе спецслужбы объяснено, почему и где именно глава спецслужбы Камчыбек Ташиев держал руку во время звучания гимна на праздновании Дня независимости Кыргызстана.

Непонятно, почему рука главы спецслужбы стала подходящим инфоповодом для ГКНБ, но ведомство заявило, что Ташиев повел себя как «гражданин и военачальник одновременно».

«Согласно уставу внутренней службы ВС КР при исполнении государственного гимна военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а рядом стоящие с подразделением командиры отдают честь, прикладывая руку к головному убору. Поскольку Камчыбек Ташиев находился в условном строю почетных гостей, он при звучании гимна приложил правую руку к левой стороне руки», — сообщило ведомство, очевидно опечатавшись — согласно фотографиям, правая рука все же была приложена в районе левой груди.

Ведомство рекомендовало «заинтересованным в необоснованной критике Ташиева» вникнуть в ситуацию. Критику положения руки главы спецслужбы ГКНБ назвал «огульной».

Не отвлекайте ГКНБ от работы

Буквально за пару дней до этого ГКНБ раскритиковал журналистов. Ведомство потребовало не отвлекать спецслужбу от работы ради опровержения фейков и «домыслов». Иначе журналистам угрожали привлечением к ответственности за «провокационные материалы».

Такое заявление ведомство сделало, опровергая видео журналиста Уланбека Макканбаева о том, что в местности Кулунду Лейлекского района «свободно передвигаются контрабандные бензовозы».

В то же время ГКНБ нередко сам комментирует журналистам темы, не связанные с работой ведомства. Так, например, в июле этого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что 1,1 млн доз вакцины «Синофарм» прибудут в Кыргызстан 11 июля. Также в середине августа глава спецслужбы сообщил, что Кыргызстан готов выдать около 500 виз для студентов из Афганистана, где на тот момент власть захватило террористическое движение «Талибан».



В июле зампред Совбеза Таалатбек Масадыков раскритиковал работу ГКНБ при Камчыбеке Ташиеве.

«ГКНБ — не то ведомство, которое должно выходить на публику, в медиа. Они должны работать тихо», — сказал он и предложил помощь главе спецслужбы.

В ведомстве отметили, что «работа с масс-медиа сегодня как никогда нужна для органов власти», и в советах спецслужба не нуждается.

Что входит в компетенцию работы ГКНБ?

В компетенции ГКНБ большой спектр работы — например, борьба с терроризмом.

Полномочия ГКНБ:

разведывательная деятельность, контрразведывательная деятельность;

обеспечение информационной безопасности;

борьба с терроризмом;

борьба с особо опасными формами преступности;

пограничная деятельность;

антикоррупционная служба.

Но ведомство продолжает отчитываться о сомнительных инфоповодах — как о положении руки Ташиева — отказываясь при этом комментировать события, которые влияют на ситуацию в стране. Например, спецслужба не всегда предоставляет информацию об арестованных политиках или чиновниках, которые попадают на лечение в частные клиники, а сам Ташиев отказался комментировать прослушку 100 активистов, политиков и бизнесменов.