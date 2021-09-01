Замглавы кабинета министров и министр экономики и финансов Акылбек Жапаров 29 августа на на семинаре «Управление государственными финансами» заявил, что в Кыргызстане планируется создать национальный промышленный концерн «Индустрия КР».

По его словам, цель концерна — перезапустить простаивающие предприятия и запустить новые заводы.

Семинар «Управление государственными финансами». Фото / Пресс-служба минэкономфина. Семинар «Управление государственными финансами». Фото / Пресс-служба минэкономфина.

Жапаров также рассказал, что в рамках 30-летия со Дня независимости подготовлен указ «Об объявлении конкурса по отбору финансирования проектов экономического развития». Согласно этому документу, в стране начнут работать проекты, направленные на импортозамещение и экспорт, а также на создание рабочих мест.

Он отметил, что планируется 30 проектов республиканского значения, 300 — областного и городского, а также 3 тысячи локальных проектов.

«Мы должны поднимать доходы, пересмотреть анализ работы, экономическую карту. В частности, у каждого начальника райфинуправления должны быть на рабочем столе, в компьютере, вотсапе соответствующая информация о том, кто какой бизнес осуществляет, какие поступают товары, какие товары продаются, кто основной покупатель и так далее», — заявил министр.

При этом, по словам Жапарова, внутренний аудит перейдет в Минэкономфин.

Незадолго до этого глава кабмина Улукбек Марипов подписал постановление о создании транснациональной корпорации «Шумкар», которая будет производить беспилотники.

Учредителем корпорации будет Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ), а уставной капитал составит 100 тысяч сомов. Эти деньги поручили найти минэкономики.

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