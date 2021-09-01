Российский видеоблогер и урбанист Илья Варламов 31 августа опубликовал на своём YouTube-канале ролик, посвящённый Кыргызстану. Блогер в связи с 30-летием распада Советского Союза выпускает серию роликов, посвященных бывшим республикам, входящим в СССР.

В ролике про Кыргызстан Варламов рассказал об истории независимого Кыргызстана, его архитектуре и природе, и о том наследии, которое осталось стране от Советского Союза.

Также Варламов взял интервью у первого беглого президента Кыргызстана Аскара Акаева, и тот рассказал о своём правлении. «Клооп» выделил несколько основных моментов из ролика блогера.

О гибели советской промышленности

По мнению первого беглого президента, гибель промышленности Советской Киргизии наступила в момент распада СССР. По его словам, большинство предприятий, работавших на тот период на кыргызской территории, производили комплектующие материалы.

«Их в основном вывозили в другие республики, где собирали конечные изделия […] В 1991 году уже вся промышленность остановилась, потому что перестали поступать заказы. Никому не нужны были те комплектующие, которые выпускались на наших предприятиях», — говорит Акаева.

Варламов отмечает, что, несмотря на имеющиеся ресурсы после распада СССР «страна не смогла пойти в ногу с новым веком». Отчасти в гибели промышленности виновата непрозрачная кампания приватизации.

Завод имени Фрунзе в Бишкеке. Фото / скриншот видео Варламова Завод имени Фрунзе в Бишкеке. Фото / скриншот видео Варламова

По словам предпринимателя и председателя совета директоров Торгово-финансового холдинга «Пром ИНВЕСТ» Вячеслава Хана, «лакомые кусочки» тогда приватизировали лица, имеющие отношения к руководству страны и те, кто занимался приватизацией.

О советской архитектуре

Варламов также в своём видео рассказал об оставшейся советской архитектуре в Оше и Бишкеке. Блогер отмечает, что некоторые архитектурные памятники советской эпохи хорошо сохранились, но некоторые уже разрушены.

Мозайка на стене одного из домов в Оше. Фото / скриншот видео Варламова Мозайка на стене одного из домов в Оше. Фото / скриншот видео Варламова Здание КЭУ в Бишкеке. Фото / скриншот видео Варламова Здание павильона «Улитка» в парке за ЦУМом в Бишкеке. Фото / скриншот видео Варламова

«В Бишкеке сейчас, к сожалению, строят такие китайские провинциальные жилые комплексы. Такие примитивные многоэтажки без дворов […] К сожалению, уровень архитектуры сильно упал, а то, что было и можно было сохранять, находится в таком [плохом] состоянии», — отметил он.

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Об октябрьских событиях и Садыре Жапарове

Блогер отмечает, что, несмотря на три революции, Кыргызстан остался на тех, же позициях, что и 15 лет назад.

Экономические показатели Кыргызстана. Фото / скриншот видео Варламова

«Многие возлагают надежды на [нынешнего президента] Садыра Жапарова. Однако и он уже успел поменять Конституцию, в десятый раз [за 30 лет независимости], а обещаниям народ уже не верит», — отметил Варламов.

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По мнению журналистки и учредительницы Kaktus.media Дины Масловой, выполнение обещаний президента, членов кабмина и депутатов в нынешних условиях «нереально».

«Коррупция и административные барьеры душат главные отрасли страны — туризм и торговлю. Инвестиции падают, а вместе с ними и оптимизм предпринимателей […] С приходом к власти Жапарова отношение власти к бизнесу изменилось. С одной стороны, власти обещают масштабные перемены, но есть и обратные тенденции», — отметил он.

По мнению предпринимателя Эмиля Уметалиева, для бизнеса настали «трудные времена».

Илья Варламов и предприниматель Эмиль Уметалиев. Фото / скриншот видео Варламова

«На нашей территории идёт повсеместно посягательство на частную собственность, на малый и средний бизнес. Это выталкивает и капитал, и предпринимателей. Это происходит во всех странах ЕАЭС, и мы, к сожалению, в этом тренде», — говорит он.

По его мнению, если бюджет страны будет оставаться пустым, увеличится список людей, которых задержали по подозрению в коррупции. Позже они будут выходить из СИЗО, оплатив причинённый ущерб.

«С момента распада СССР в Кыргызстане, по сути, ничего не поменялось. Власть по-прежнему делят по клановому признаку. Коррупция никуда не ушла, низкий уровень жизни как был, таким и остался […] Влияние в стране делят Китай и Россия, пытаясь договориться с коррумпированными чиновниками. Закономерный итог — продолжающийся отток населения […] Страна живёт за счёт Китая и России, развивается лишь сфера услуг и перепродажа китайского барахла. Как шутят местные, это [Кыргызстан] такая “кочевая демократия”, политики “кочуют” из тюрьмы в парламент и обратно. А народ пытается выжить на обломках советского величия. Я искренне верю, что кыргызам удастся преодолеть все эти трудности и, наконец, прийти к достойной жизни», — заключил Варламов в своём ролике.

Варламов посетил Кыргызстан 11 июля. Это уже второй приезд блогера в страну.

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