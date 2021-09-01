Исторический музей в Бишкеке закрыт для посетителей уже около пяти лет.

Исторический музей в Бишкеке. Фото / Ислам Розиев / Клооп.

Еще 27 августа в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщили журналисту «Клоопа», что им неизвестно, откроется ли Исторический музей 31 августа или нет.

При этом в апреле 2021 года глава минкультуры Кайрат Иманалиев сообщил, что открытие музея планируется 31 августа ко Дню независимости Кыргызстана. Однако в тот же день изданию Kaktus.media в ведомстве сообщили, что официальной информации по дате открытия музея нет.

Наступило 1 сентября и журналист «Клоопа» решил проверить, открылся ли музей для посетителей или нет. Учреждение все еще остается закрытым.

На дверях центрального входа висит приклеенный лист бумаги с надписью, что музей закрыт на реконструкцию.

Центральный вход в Исторический музей. Фото / Ислам Розиев / Клооп.

При этом музей работает, его сотрудники заходят в здание через восточный вход. На входе сидят охранники, которые рассказали журналисту, что тоже не знают, когда музей начнет принимать посетителей.

«Тут работают сотрудники, музей пока закрыт, когда откроют — неизвестно», — сказал один из охранников.

Все еще закрыт

Исторический музей в Бишкеке закрыли на ремонт в 2016 году. Тогда предполагалось, что работы займут не больше полутора лет.

В ноябре 2016 года в здании произошел пожар, однако администрации музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся у музея находятся в целости.

Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что после пожара многие его сотрудники, отправленные до этого в отпуск без содержания, забеспокоились из-за того, что ценные для национальной культуры экспонаты пострадали в огне, хотя власти и утверждали обратное.

Вместе с этим из внутренних документов музея следует, что как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре.

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В итоге спустя пять лет реконструкция, стоимостью $21,5 млн, так и не завершена. Созданный в стиле советского модернизма музей в центре города остается закрытым для посетителей.

В апреле 2021 года министр культуры Кайрат Иманалиев говорил, что открытие музея планируется 31 августа. Однако в тот же день изданию Kaktus.media в ведомстве сообщили, что официальной информации по дате открытия музея нет.

В мае 2021 года стало известно, что есть несколько проблемных вопросов, которые не позволяют учреждению возобновить работу. Власти Кыргызстана до сих пор не выплатили немецкой фирме-подрядчику долг примерно в 226 тысяч евро.

МВД республики еще не закончило испытания новой системы безопасности в музее. Кроме того, в музее до сих пор проблемы с IT-обеспечением.

Также суд по делу о коррупции при реконструкции музея тоже может стать препятствием для его открытия.