В Оше игроки в кок-бору 31 августа пришли к зданию обладминистрации и потребовали обещанный призовой фонд. Об этом сообщил журналист Орозбек Шарабидин уулу.

По его данным, в Оше прошел турнир по национальной конно-спортивной игре в честь Дня независимости Кыргызстана. После соревнования улакчи организовали акцию протеста, потому что им не дали обещанные призы.

Игроки кок-бору в Ошской обладминистрации. Видео: Орозбек Шарабидин уулу.

«Глава кабмина Улукбек Марипов выделил 100 тысяч сомов, полпред — 70 тысяч. Из 170 тысяч сомов за первое место дали 40 тысяч, за второе — 30 тысяч, за третье вручили 20 тысяч. В итоге поделили лишь 90 тысяч сомов, остальное неизвестно, куда ушло», — заявил один из спортсменов.

По его словам, кроме этого им обещали основной призовой фонд в 500 тысяч сомов.

«Говорили, что победитель получит 250 тысяч, за второе место — 150 тысяч, за третье — 100 тысяч. В итоге распределили между победителями всего около 180 тысяч сомов. Мы арендовали лошадей в Таласе, Нарыне. Если бы так не говорили, мы бы не тратились и не приезжали на игру. Мы не были готовы к таким расходам», — сказал он.

Всего на акцию протеста пришли около 30 спортсменов. К ним вышел полпред президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов.

По его словам, кроме полпредства и Марипова на организацию турнира выделило деньги и министерство культуры и спорта. Оно передало 200 тысяч сомов Федерации кок-бору в Ошской области.

Также издание 24.kg со ссылкой на сотрудников полпредства сообщило, что ошибки при организации турнира совершила Федерация по кок-бору.

«Клоопу» же в пресс-службе Ошской обладминистрации ответили, что обещанные 70 тысяч они вручили призерам 1 сентября, а «насчет остальных средств они отвечать не могут».

В минкульте «Клоопу» на момент публикации не дали ответа о том, что произошло с выделенными для игроков средствами.